Mark Rutte: Oroszország destabilizációs tényező

2025. szeptember 5., péntek, Világfigyelő

Oroszország destabilizációs és konfrontációs tényező Európában és a világon, s az marad a közeljövőben is – jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára tegnap a háromnapos prágai védelmi csúcstalálkozón, amelyet a londoni székhelyű Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete (IISS) rendezett.

    Mark Rutte jó hírnek minősítette, hogy az európai szövetségesek megerősítették igyekezetüket a védelem terén. Fotó: nato.int

A NATO számára ezért kiemelt feladat, hogy növelje védelmi beruházásait és felgyorsítsa a védelmi eszközök gyártását – tette hozzá. Mark Rutte szerint Oroszország és Kína nemcsak azért fordítanak nagyobb összegeket hadseregeik korszerűsítésére, hogy katonai bemutatókon szerepeljenek, hanem elsősorban azért, hogy érvényesítsék befolyásukat, megpróbálkozzanak a nemzetközi világrend átalakításával, aláássák a szabadságot és a demokráciát.

Európának saját biztonsága meg­tartásához sokkal nagyobb katonai erőre van szüksége, mint amilyennel ma rendelkezik – vélte Mark Rutte. Megjegyezte, hogy Oroszország jelenleg költségvetése 40 százalékát fordítja a hadiiparra. Beszédében emlékeztetett: a NATO-tagállamok a szövetség júniusi csúcstalálkozóján kötelezettséget vállaltak, hogy védelmi kiadásaikat a bruttó hazai termék (GDP) öt százalékára emeljék 2035-ig. Az öt százalék nagyon sok pénz, de éppen ez az, amire szükségünk van – húzta alá a főtitkár. A NATO-nak konkrét céljai vannak a szükséges katonai képességeiről, amelyeket el akar érni. „Konkrét bevásárlólistával rendelkezünk, de ha be akarunk vásárolni, ahhoz pénz kell” – mutatott rá a holland politikus.

