Ukrajnában a háború kitörésének pillanatától szigorú határzár vonatkozik a hadköteles férfiakra. Emiatt aztán ezrek ostromolják a zöldhatárt. Van, akiknek sikerül a menekvés, másoknak nem.

A belügyminisztérium által kidolgozott javaslat szerint a határ illegális átlépése – akár hamis okmányokkal, akár a hivatalos átkelőpontokat megkerülve – a jövőben tetemes pénzbírság mellett szabadságvesztéssel büntethető. A törvényjavaslat azokra is vonatkozik, akik már külföldön tartózkodnak.

2022 februárja és 2025 márciusa között közel 43 ezer katonakötelest tartóztattak fel a határőrök, csak 2024-ben több mint 20 ezer törvénytelen próbálkozást regisztráltak. Hányan járhattak sikerrel, arról csak feltételezéseink lehetnek. Tömegesen maradnak kint olyanok is, akik felmentési engedéllyel a birtokukban legálisan lépik át ugyan a határt, de vissza már nem térnek, ami ezentúl szintén büntetőjogi kategóriába esne.

A szóban forgó javaslatot maga a miniszterelnök nyújtotta be, ami jelentősen növeli annak elfogadási esélyét. Nem mellesleg, Julija Szviridenko hadköteles korú fiútestvére, aki hazájában egy regionális szakági küzdősportszövetség vezetője volt, a háborút Londonban igyekszik túlélni…

Kárpátalja négy EU-s tagállammal határos. Több száz kilométernyi zöldhatár övezi Románia, Magyarország, Szlovákia és Lengyelország irányában. Próbálkoznak is rendesen, a Tiszán, a Kárpátokon keresztül. Sokan az életükkel fizetnek…

Közben rohamtempóban folyik a „vasfüggöny” megerősítése. A határsávokban duplán húzzák ki a szögesdrótkerítéseket, utakat építenek, hogy az embervadász mobilcsoportok azonnal a helyszínen teremjenek, amikor „veszélyt” észlelnek. A levegőből drónokkal és a határőrség helikoptereivel pásztázzák a környéket. Az irdatlan migránscsoportok behatolását megakadályozni képtelen európai uniós döntéshozók jöhetnének tanulmányútra hozzánk…

A téma ugyanakkor egyáltalán nem humoros, sokkal inkább siralmas. Jurij Romanenko ismert politológus egyenesen a szovjet kényszeruralmi rendszer sztálini rezsimjének diktatórikus módszereihez hasonlította a történteket. Szerinte ez csak az embercsempészek tarifáit srófolja feljebb, ami már így is tízezer dollár környékén mozog. A politológus érvelése szerint a már kint élő ukránok körében tovább csökken a későbbi hazatérési kedv.

Összegzésképpen azt is kijelenthetjük: ahol ilyen brutális határzár-szigorítást terveznek a legmagasabb szinteken, ott aligha számolnak komolyan a háború belátható időn belüli befejezésének lehetőségével!

Dunda György