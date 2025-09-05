Míg a kézdivásárhelyi középiskolák zömében lesz ünnepélyes tanévkezdés, addig az elemi és általános iskolákban nem tartanak ilyent. Az oktatási intézmények ezzel jelzik a kormány felé: nem értenek egyet a megszorító intézkedésekkel. Az igazgatók úgy vélik, a döntéseknek a gyermekek a legnagyobb vesztesei.

A Turóczi Mózes-iskola igazgatója, Voloncs Mária Terézia érdeklődésünkre elmondta: hétfőn 9 órakor a gyerekeket az osztálytermekbe várják, kivételt képeznek az előkészítős és ötödikes diákok, őket a tanítók a kapuban fogadják, lévén, hogy kezdőkről van szó. „Ez a döntés nem volt könnyű, de fontosnak tartjuk, hogy tiszteletet mutassunk és szolidaritást vállaljunk tanárainkkal, akik egy jobb oktatási rendszert szeretnének. A tanári hivatás többet jelent a tudás átadásánál: hivatás, elkötelezettség és gyakran lemondás. Tiltakozásukkal a tanárok felhívják a figyelmet a jövő nemzedékeinek oktatásához szükséges tiszteletre, támogatásra és tisztességes körülményekre” – hangsúlyozta az igazgatónő. Mint elmondta, a normaemeléssel az iskolában összesítve 2,5–3 katedra szűnt meg. „A helyzet azért felháborító, mert áprilisban mindenki tudta, hogy ősszel hol fog tanítani, hogy nálunk, a Petőfi Sándorban és Csernátonban tanítva kijön az óraszáma, aztán június-júliusban arra ébredt fel, hogy nincs munkahelye. Ez nem tisztességes eljárás” – mondotta, kiemelve egy tanár helyzetét, akinek a három helyen most már csak hét órája maradt, ami kevesebb, mint fél norma. Voloncs Mária azt is közölte, a hozzájuk tartozó Nyujtódon és Sárfalván hasonlóan fog zajlani a tanévkezdés.

A Molnár Józsiás Általános Iskolában szintén elmarad az ünnepélyes tanévkezdés, a nevelőtanács döntése alapján ezzel fejezik ki az elégedetlenségeküket – tudtuk meg Simon István igazgatótól, aki szerint a tanévkezdés úgyanúgy fog zajlani, mint a Turócziban. „Ami a pedagógusokat illeti, nálunk címzetes tanároknak sem jött ki az óraszám, jóllehet, magyar és román szakos pedagógusokról van szó. Ők más iskolában is tanítanak, hogy meglegyen a norma. A gyerekeket sajnálom a leginkább, őket nagyon érintik ezek a megszorítások” – fogalmazott az igazgató.

Hasonlóan vélekedik Balog Katalin, a Petőfi Sándor-iskola igazgatója is. „Ünnepélyes tanévnyitás nálunk sem lesz, a nagyobb gyerekeket az osztályban fogadjuk, míg az előkészítősöket és ötödikeseket a kapuban. Nálunk egy angol szakos kolléga munka nélkül maradt, nagyon sajnálom, tehetséges pedagógusról van szó. Egy tornatanárunknak mindössze három órája maradt. A címzetesek megmaradtak, de a normájuk kiegészítése miatt vannak az intézkedésnek vesztesei” – mondotta az igazgatónő.