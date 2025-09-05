A megyeszékhelyi Sepsi Aréna a pályaborítás cseréje miatt hónapok óta nem használható, és a folyamat várhatóan ősszel is elhúzódik. A működtető Sepsi ReKreatív csütörtökön közösségi oldalán jelezte, még idén igyekeznek beszerezni az új, korszerű padlót, ezáltal a Sepsi-SIC kosárlabda- és teremlabdarúgó-csapata az év vége előtt visszaköltözhet és ismét a multifunkcionális sportlétesítményben játszhat.

A létesítményt tavaly év végén jégcsarnokká alakították az április 27. és május 3. között megrendezett divízió I/A jégkorong-világbajnokság miatt, és idén májusig jégpályaként üzemelt, ugyanakkor a Háromszéki Ágyúsok hazai mérkőzéseinek, illetve a Román Kupa és a bajnokság négyes döntőjének is otthont adott. A nyolc évig használt pályaborítást a Vadász utcai sportteremben fektették le, a Sepsi Arénába pedig újat vásárolnak, amely szintén szétszedhető és összeszerelhető lesz, illetve megfelel a követelményeknek.

A Sepsi ReKreatív közleményben jelezte, a Sepsi Aréna fennállása óta Sepsiszentgyörgy egyik büszkesége, amelyben nemcsak sporteseményeket, hanem a SepsiBook könyvvásárt, az István, a király rockopera előadását, számtalan koncertet és szakmai konferenciát is rendeztek. Kiemelik, a régi burkolatot már nem helyezik vissza, mivel a sok megmérettetés és esemény után megérett a cserére. A régihez hasonlóan az újnak is meg kell felelnie a feltételeknek, annak függvényében, milyen jellegű eseményt szerveznek a létesítményben.

A működtető reményei szerint az új padló beszerzését még idén sikerül megvalósítani, és bíznak benne, hogy az év vége előtt a sepsiszentgyörgyi csapatok ismét birtokba vehetik a nagypályát, illetve újfent benépesülhet a lelátó. Addig is november 22-én a Sepsi Arénában kerül sor a Saint George Open nemzetközi karateversenyre, ugyanakkor a kispálya használható és a további szolgáltatások is rendeltetésszerűen működnek.

Sepsiszentgyörgy önkormányzata egy hónapja kétféle támogatást szavazott meg a Sepsi ReKreatív számára: 3,67 millió lejt különféle eszközök és berendezések megvásárlására, 8,59 millió lejt pedig a város tulajdonában levő szabadidős létesítmények működtetésére. A legnagyobb tétel, közel 1,8 millió lej egy új padló a Sepsi Arénába, ugyanoda megy többek között két tisztító berendezés, egy kültéri mozgatható kosárlabdapálya és két támadóidő-kijelzővel ellátott, összecsukható kosárlabdapalánk összesen 2,45 millió lej értékben.