Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Modellértékű az új speciális iskola

2025. szeptember 5., péntek, Közélet

Háromezer négyzetméter használható felülettel rendelkeznek a tantermeket, terápiás kabineteket, díszteremnek is megfelelő tágas tornatermet, gyakorlati oktatásra szolgáló műhelyeket és étkezdét is magában foglaló sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola új épületegyüttesének belső terei, amelyet tegnap mutattak be a sajtó képviselőinek a fenntartó háromszéki önkormányzat, az európai finanszírozót képviselő hazai Központi Fejlesztési Régió elnöke, a megyei tanfelügyelőség, a tervező és a kivitelező cég vezetői jelenlétében. 

  • Bemutatták a Speciális Iskola új épületegyüttesét. Fotók: Albert Levente
    Bemutatták a Speciális Iskola új épületegyüttesét. Fotók: Albert Levente

Az avatásig elvezető út rögös volt: 2020-ban írták alá a finanszírozási szerződést, amely kezdetben 50 százalékos önrészről szólt, ez végül közel 75 százalékosra emelkedett, 2022-ben kezdődött el az építkezés, 2024-ben az orosz–ukrán háború okozott gazdasági helyzet akadályozta a befejezést – mondotta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. A megyei önkormányzat vezetője hangsúlyozta, az időközben huszonötmillió lejre növekedett összeg 3,5 százalékát állta a kormány, kevéssel több mint 22 százalék az uniós részarány, s több mint 74 százalék a megyei önrész, de ha elölről kellene kezdeni az építkezést, akkor is megtennék, mert a speciális nevelést igénylő gyermekeknek speciálisan jó körülményeket kell biztosítani, hogy fejlődjenek.  Ezt emelte ki Kiss Imre megyei főtanfelügyelő is, aki modellértékűnek nevezte az új iskolát. 

Simion Crețu, a Központi Fejlesztési Régió elnöke a tegnapi iskolaavatón üdvözölte az új létesítmény létrehozását, mert úgy ítéli meg, minden fejlesztési stratégia része kell hogy legyen az oktatás. Crețu igazgató felemlítette: az európai unió szegregációnak tekinti a sajátos nevelési igényű gyermekek külön oktatását, de ennek hagyománya van a hazai oktatási rendszerben, ráadásul a körülmények sokat javultak az elmúlt harmincöt esztendőben. Jó úton haladunk ahhoz, hogy ez az oktatási forma megfelel­jen a huszonegyedik századi elvásároknak – mondotta.

 

 

Forró Huba, a Speciális Iskola igazgatója megköszönte a megyei önkormányzat támogatását az iskola újjáépítésében és Kovács Attila aligazgatóval együtt végigkísérték a vendégeket az épületegyüttesben.

Az osztálytermekben új bútorokkal várják a diákokat, a földszinten az elemiseket és a halmozottan sérült gyermekeket, az első és a második emeleten a gimnazistákat helyezik el. A fafeldolgozó, textil- és bőrműves, valamint az agyagozó/fazekaló műhelyben a többi háromszéki városban működő speciális osztály gyermekeinek is lehetőséget adnak, hogy megismerkedjenek ezekkel a tevékenységekkel, a konyhával egybekötött étkezdében az asztalterítés-eltakarítás, a mosogatógép-használat mikéntjét is gyakorolhatják a diákok. 

Az iskola száznyolcvankét sepsiszentgyörgyi és környékbeli tanulójával hatvanhat pedagógus és különféle szakember foglalkozik, Kézdivásárhelyen hét, Baróton három, Bodzafordulón öt speciális osztály működik, az új tanévtől Kovásznán is indul egy osztály, ez összesen közel háromszáz diákot jelent, ötven sajátos nevelési igényű gyermekkel az óvodai csoportokban foglalkoznak – tudtuk meg Bokor Attila háromszéki speciális oktatásért felelős tanfelügyelőtől, aki azt is elmondta, a jövőben tervezik szakiskolai osztály elindítását, erre is adottak a feltételek, mivel a műhe­lyeket a legkorszerűbb felszerelésekkel látták el.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Fekete Réka Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-05 08:00 Cikk megjelenítése: 557 Olvasóink értékelése: 4.8 Szavazatok száma: 5
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 192
szavazógép
2025-09-05: Közélet - Miska Brigitta:

Várat még magára a pályaborítás cseréje (Sepsi Aréna)

A megyeszékhelyi Sepsi Aréna a pályaborítás cseréje miatt hónapok óta nem használható, és a folyamat várhatóan ősszel is elhúzódik. A működtető Sepsi ReKreatív csütörtökön közösségi oldalán jelezte, még idén igyekeznek beszerezni az új, korszerű padlót, ezáltal a Sepsi-SIC kosárlabda- és teremlabdarúgó-csapata az év vége előtt visszaköltözhet és ismét a multifunkcionális sportlétesítményben játszhat.
2025-09-05: Máról holnapra - Farkas Réka:

Szekeret fogtak a lovak elé

Az elmaradt feladatok előbb-utóbb a fejünkre telepednek, megbosszulják magukat. Az évek, évtizedek óta késleltetett reformok miatti káosz is most látszik igazán, amikor egy olyan kormány, de főleg miniszterelnök került az ország élére, aki végre rendet rakna, de nem igazán teheti, mert előbb pénzt kell előteremtenie, hogy valamelyest egyensúlyba hozza az államháztartást. A kettő egyszerre nem megy, ami pedig most történik, az sokkal inkább összevissza kapkodás, mint észszerű újraszervezés, alaposan átgondolt reform.
rel="noreferrer"