Modellértékű az új speciális iskola

Háromezer négyzetméter használható felülettel rendelkeznek a tantermeket, terápiás kabineteket, díszteremnek is megfelelő tágas tornatermet, gyakorlati oktatásra szolgáló műhelyeket és étkezdét is magában foglaló sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola új épületegyüttesének belső terei, amelyet tegnap mutattak be a sajtó képviselőinek a fenntartó háromszéki önkormányzat, az európai finanszírozót képviselő hazai Központi Fejlesztési Régió elnöke, a megyei tanfelügyelőség, a tervező és a kivitelező cég vezetői jelenlétében.

Az avatásig elvezető út rögös volt: 2020-ban írták alá a finanszírozási szerződést, amely kezdetben 50 százalékos önrészről szólt, ez végül közel 75 százalékosra emelkedett, 2022-ben kezdődött el az építkezés, 2024-ben az orosz–ukrán háború okozott gazdasági helyzet akadályozta a befejezést – mondotta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. A megyei önkormányzat vezetője hangsúlyozta, az időközben huszonötmillió lejre növekedett összeg 3,5 százalékát állta a kormány, kevéssel több mint 22 százalék az uniós részarány, s több mint 74 százalék a megyei önrész, de ha elölről kellene kezdeni az építkezést, akkor is megtennék, mert a speciális nevelést igénylő gyermekeknek speciálisan jó körülményeket kell biztosítani, hogy fejlődjenek. Ezt emelte ki Kiss Imre megyei főtanfelügyelő is, aki modellértékűnek nevezte az új iskolát.

Simion Crețu, a Központi Fejlesztési Régió elnöke a tegnapi iskolaavatón üdvözölte az új létesítmény létrehozását, mert úgy ítéli meg, minden fejlesztési stratégia része kell hogy legyen az oktatás. Crețu igazgató felemlítette: az európai unió szegregációnak tekinti a sajátos nevelési igényű gyermekek külön oktatását, de ennek hagyománya van a hazai oktatási rendszerben, ráadásul a körülmények sokat javultak az elmúlt harmincöt esztendőben. Jó úton haladunk ahhoz, hogy ez az oktatási forma megfelel­jen a huszonegyedik századi elvásároknak – mondotta.

Forró Huba, a Speciális Iskola igazgatója megköszönte a megyei önkormányzat támogatását az iskola újjáépítésében és Kovács Attila aligazgatóval együtt végigkísérték a vendégeket az épületegyüttesben.

Az osztálytermekben új bútorokkal várják a diákokat, a földszinten az elemiseket és a halmozottan sérült gyermekeket, az első és a második emeleten a gimnazistákat helyezik el. A fafeldolgozó, textil- és bőrműves, valamint az agyagozó/fazekaló műhelyben a többi háromszéki városban működő speciális osztály gyermekeinek is lehetőséget adnak, hogy megismerkedjenek ezekkel a tevékenységekkel, a konyhával egybekötött étkezdében az asztalterítés-eltakarítás, a mosogatógép-használat mikéntjét is gyakorolhatják a diákok.

Az iskola száznyolcvankét sepsiszentgyörgyi és környékbeli tanulójával hatvanhat pedagógus és különféle szakember foglalkozik, Kézdivásárhelyen hét, Baróton három, Bodzafordulón öt speciális osztály működik, az új tanévtől Kovásznán is indul egy osztály, ez összesen közel háromszáz diákot jelent, ötven sajátos nevelési igényű gyermekkel az óvodai csoportokban foglalkoznak – tudtuk meg Bokor Attila háromszéki speciális oktatásért felelős tanfelügyelőtől, aki azt is elmondta, a jövőben tervezik szakiskolai osztály elindítását, erre is adottak a feltételek, mivel a műhe­lyeket a legkorszerűbb felszerelésekkel látták el.