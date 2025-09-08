Rakonczay Gábor Sepsiszentgyörgyön A Székely Mikó Kollégium konferenciatermében ma 19 órától Rakonczay Gábor 75 nap az óceánon címmel tart előadást. Megmutatja, hogyan nézz szembe a saját félelmeiddel – akkor is, ha nem vagy hajóban, csak az élet közepén. Jegyek az in-time.hu oldalon.

Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGY. A Szerelem az évek tükrében című fotókiállítás a Tein Teaházban szetember közepéig látogatható.

KOVÁSZNA. Felsmann Tamás Munkácsy Mihály-díjas tervezőgrafikus művész Tanulmánytervek (Studiosus architecturae) című kiállítása a kovásznai Kádár László Képtárban október 4-ig tekinthető meg munkanapokon 8–16 óra között.

Tánc

NÉPTÁNCOKTATÁS FELNŐTTEKNEK. Felnőtteknek szóló alapfokú néptánctanfolyam indul sóvidéki táncokkal Sepsiszentgyörgyön ma a Vártemplom közösségi házában (Vár utca 1. szám). Az első alkalmak a társaság kialakulását célozzák, összerázó jellegűek lesznek, ezért a jelentkezés folyamatos. Oktatók: Kiss Adorján és Lukács Réka. Érdeklődni Kiss Adorjánnál a 0740 774 675-ös telefonszámon lehet.

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Megkezdődtek a Napszentület című előadás próbái. A tánckar és a zenekar közösen dolgozik Juhász Zsolt rendező-koreográfussal, Farkas Tamás koreográfussal, ifj. Csoóri Sándor zeneszerzővel és Furik Rita jelmeztervezővel, hogy szeptember 18-án különleges pillanatokkal találkozhasson a közönség. Főbb szerepekben: Élet/halál angyal: Márton Csaba/Pável Hunor Mihály; férfi: Fülöp Zoltán József/Drimba Máté.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Szeptember 24-én tartják a Tamási Áron Színház és a Figura Stúdió Színház társulata Eugène Ionesco Rinocéroszok című, Bocsárdi László által rendezett előadásának sepsiszentgyörgyi bemutatóját. Ez lesz az idei évad első új produkciója, amelyet egy Radu Afrim által rendezett előadás követ. * Szeptember elsején megkezdődött a jegy- és bérletárusítás a Tamási Áron Színház előadásaira a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon. A társulat sajnálattal közli, hogy az általános drágulási hullámot a színháznak sem sikerült elkerülnie, így a bemutatóra szóló jegyek ára 60 lejre, a standard jegyek ára (előadástól függően) 50, illetve 40 lejre, a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló kedvezményes jegyek ára 30, illetve 25 lejre, a csoportos diákjegyek ára 25, illetve 20 lejre, a szakmai jegyek ára 20 lejre emelkedik. A nagycsaládos jegyek is drágulnak 5 lejjel, ezentúl 15 lejbe kerülnek. * Az ajándékutalványok ára továbbra is 120 és 240 lej, ezeket és a Mecénás bérleteket csak személyesen lehet megvásárolni a központi jegyirodában. * Az új évadra szóló Mecénás bérlet 800 lejbe kerül, két bérlet ára pedig kedvezményesen 1500 lej. A Mecénás bérletet Sepsiszentgyörgy azon tehetősebb polgárai számára hozta létre a színház, akik fontosnak tartják a helyi kulturális értékek támogatását, és készek áldozni arra, hogy a térség egyik legfontosabb kulturális intézménye, a Tamási Áron Színház a jövőben is folytatni tudja színvonalas tevékenységét. A Mecénás bérletekkel kapcsolatosan a 0726 083 338-as telefonszámon lehet érdeklődni. * A színház vezetősége felhívja a közönség figyelmét, hogy a jegyirodában lefoglalt jegyeket előadás előtt egy nappal ki kell váltani, mert az előadás napján a foglalás érvényét veszti. Erre az intézkedésre azért került sor, mert általános gyakorlattá vált, hogy egyes nézők nem veszik át a lefoglalt jegyeiket, miközben sokan szeretnének még jegyet vásárolni.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat stúdiótermében 27-én, szombaton 11 órától a magyar népmese napja alkalmából A mindentlátó királylány című előadás látható (5 éven felülieknek). Egy jegy ára 10 lej. A helyek száma korlátozott, előzetes helyfoglalás szükséges Szabó Emese közönségszervezőnél a 0754 409 940-es telefonon.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi program: 16.30-tól A hupikék törpikék (magyarul beszélő) és Marakuda legendája (románul beszélő), 18.15-től Többesélyes szerelem (magyarul beszélő) és És a többi majd követi (román feliratos), 20.30-tól Rajtakapva (magyarul beszélő) és Démonok között: Utolsó rítusok (magyarul beszélő); szerdán: 16.30-tól A hupikék törpikék magyarul beszélő és románul beszélő, 18.15-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 18.15-től Bocs, kicsim (román feliratos), 20.15-től F1 (magyarul beszélő) és Többesélyes szerelem (román feliratos);

csütörtökön: 16.30-tól A hupikék törpikék (magyarul beszélő) és Marakuda legendája (románul beszélő), 18.15-től Démonok között: Utolsó rítusok (román feliratos), 18.30-tól Senki 2 (magyarul beszélő), 20.30-tól Rajtakapva (román feliratos), 20.45-től És a többi majd követi (román feliratos). Honlap: artacinema.ro/hu.

X. Holnemvolt Mesefesztivál

A Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál idei kiadására szeptember 26. –október 5. között kerül sor. A résztvevők megismerik anyanyelvi kultúrájuk eddig talán számukra rejtett oldalát, szókincsük bővül, a mesehallgatás olvasóvá nevelésre is alkalmas. A hangsúly ezen a rendezvényen az élőszavas mesélésen, a belső képek gyártásán, bizonyos helyzetek átkeretezésén, a mesehallgatási transzon és a mesék gyógyító erején van, különös tekintettel a mesék mentálhigiénés funkcióira. Idén továbbra is a kamaszok és a családok lesznek a figyelem középpontjában, s a szeretetnyelvek témáját járják körül helyi és nemzetközi szakértőkkel. A szórakoztató vagy elgondolkodtató élőszavas mesélések, mesés előadások mellett a résztvevők szakmai műhelymunkák, képzések, előadások során sajátíthatják el az ismereteket és élvezhetik a népmesék jótékony hatásait. 26 mesemondó, -terapeuta, -pedagógus, -pszichológus, storyteller, papírszínházas és bábszínész fog elmesélni számtalan szép történetet a mesehallgatóknak.

Rádió

MÁRIA RÁDIÓ. A sepsiszentgyörgyi stúdió mai élő adásai: 13, 14.40-től és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzér, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Kárásztelekről, 18.50-től A hét plébániája, 19.30-tól műsorismertető, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret. Honlap: mariaradio.ro.

Ingyenes képzés

Megnyílt a jelentkezés az Erdélyi Politikai Iskola 9. évfolyamának képzéseire. A Mathias Corvinus Collegium (MCC), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és a Pro Iuventute Egyesület szervezésében megvalósuló képzésre olyan 18–36 év közötti fiatalokat várnak, akiket érdekel a közélet, a politika világa, és szívesen fejlesztenék vezetői készségeiket. A jelentkezési határidő: október 5. Honlap: mcc.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár (0267 351 057) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator gyógyszertár (0267 362 961) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi

eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Szárazajtán és Uzonkafürdőn, kedden Dobollón, Dobollópatakon, Bélmezőn és Márkoson, szerdán Uzonban, csütörtökön Uzonban és Uzonfüzesen, pénteken Sepsimagyaróson, Lisznyóban és Lisznyópatakon. Honlap: tega.ro.