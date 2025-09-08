Nem mindennapos esemény helyszíne volt péntek délután a Lemhény fölötti Poszkár-tetőn lévő nemzeti emlékhely, ahol Kiss Kata Erdélyi Magyar Örökség-díjas énekes, többlemezes, közismert alkotóművész és zenekara – Möntör Máté gitáros és Nagy Dóra hegedűs –, valamint Kovács Virág és Juhász László táncos lépett fel a Magyarnak lenni igenis jó című koncertjével.

A zenekart Csoma Borsa, Kiss Kata fia is elkísérte. A hangverseny színpadát, a nagyméretű utánfutót a Toro cég biztosította, a hangosítást a BIA Electronic cég támogatta. A hangverseny előtt két órával a Zalánpatak Falumúzeumáért Egyesület szervezésében a Poszkár-tetőre érkezett a magyar Szent Korona hiteles másolata, ezzel is emelve a rendezvény méltóságát. A Szent Korona biztonságát Szima Csaba, a Szent Korona őrzője biztosította.

Az esemény a Miatyánkkal vette kezdetét, majd Biró Erika szörcsei református lelkész köszöntötte a jótékonysági koncert fellépőit és a nagy számban megjelenteket, majd a nyolcéves Jakab Attila szavalt verset. Ezt követően Albu Erika előadóművész Máté Loránd hegedűkíséretében az alkalomhoz illő énekcsokrot adott elő, majd Kiss Kata és zenekara lépett színpadra.

Kiss Kata nem először volt jelen a Poszkár-tetőn, tavaly már járt ott. Akkor ígérte meg, hogy visszatér egy jótékonysági koncertre az emlékhely további karbantartása és fenntartása céljából. A koncert végén a zenekar szörcsei, székelytamásfalvi és környékbeli gyermekekkel együtt énekelte el a Magyar vagyok című dalt, majd Kiss Kata felolvasta Biró Erika Emlékhelyünk születése című írását és színpadra hívta a lelkész asszonyt, Biró Attilát és Miklós Barnát, az emlékhely megálmodóit és kivitelezőit.

A koncert után a szervezők a fellépőket a helyszínen elkészített tokánnyal kínálták, és tábortüzet is gyújtottak. Biró Erika elmondta: ismét egy csodának voltunk szemtanúi. Mert csoda az, hogy együtt dobban a szív. „Köszönjük annak a sok-sok embernek, aki segített. A gyerekeknek, akik énekeltek, a háttérmunkásoknak, akik napok óta dolgoztak, hogy a kellékek, a helyszín biztosítva legyen, a filmeseknek, a hangosítónak és annak, aki ennek terhét átvállalta, a koronaőröknek, hogy elhozták ide szent jelképünket, csodás hangú helybéli énekesünknek és a hegedű megszólaltatójának és mindenkinek, Kiss Katának, hogy a nemzeti érzés lángjának őrzője” – fogalmazott.