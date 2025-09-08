Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Jótékonysági hangverseny a Poszkár-tetőnMagyarnak lenni jó

2025. szeptember 8., hétfő, Közélet

Nem mindennapos esemény helyszíne volt péntek délután a Lemhény fölötti Poszkár-tetőn lévő nemzeti emlékhely, ahol Kiss Kata Erdélyi Magyar Örökség-díjas énekes, többlemezes, közismert alkotóművész és zenekara – Möntör Máté gitáros és Nagy Dóra hegedűs –, valamint Kovács Virág és Juhász László táncos lépett fel a Magyarnak lenni igenis jó című koncertjével.

  • Fotó: Facebook / Biró Erika
    Fotó: Facebook / Biró Erika

A zenekart Csoma Borsa, Kiss Kata fia is elkísérte. A hangverseny színpadát, a nagyméretű utánfutót a Toro cég biztosította, a hangosítást a BIA Electronic cég támogatta. A hangverseny előtt két órával a Zalánpatak Falumúzeumáért Egyesület szervezésében a Poszkár-tetőre érkezett a magyar Szent Korona hiteles másolata, ezzel is emelve a rendezvény méltóságát. A Szent Korona biztonságát Szima Csaba, a Szent Korona őrzője biztosította.

Az esemény a Miatyánkkal vette kezdetét, majd Biró Erika szörcsei református lelkész köszöntötte a jótékonysági koncert fellépőit és a nagy számban megjelenteket, majd a nyolcéves Jakab Attila szavalt verset. Ezt követően Albu Erika előadóművész Máté Loránd hegedűkíséretében az alkalomhoz illő énekcsokrot adott elő, majd Kiss Kata és zenekara lépett színpadra. 

Kiss Kata nem először volt jelen a Poszkár-tetőn, tavaly már járt ott. Akkor ígérte meg, hogy visszatér egy jótékonysági koncertre az emlékhely további karbantartása és fenntartása céljából. A koncert végén a zenekar szörcsei, székelytamásfalvi és környékbeli gyermekekkel együtt énekelte el a Magyar vagyok című dalt, majd Kiss Kata felolvasta Biró Erika Emlékhelyünk születése című írását és színpadra hívta a lelkész asszonyt, Biró Attilát és Miklós Barnát, az emlékhely megálmodóit és kivitelezőit.

A koncert után a szervezők a fellépőket a helyszínen elkészített tokánnyal kínálták, és tábortüzet is gyújtottak. Biró Erika elmondta: ismét egy csodának voltunk szemtanúi. Mert csoda az, hogy együtt dobban a szív. „Köszönjük annak a sok-sok embernek, aki segített. A gyerekeknek, akik énekeltek, a háttérmunkásoknak, akik napok óta dolgoztak, hogy a kellékek, a helyszín biztosítva legyen, a filmeseknek, a hangosítónak és annak, aki ennek terhét átvállalta, a koronaőröknek, hogy elhozták ide szent jelképünket, csodás hangú helybéli énekesünknek és a hegedű megszólaltatójának és mindenkinek, Kiss Katának, hogy a nemzeti érzés lángjának őrzője” – fogalmazott.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-08 08:00 Cikk megjelenítése: 252 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 236
szavazógép
2025-09-08: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Rakonczay Gábor Sepsiszentgyörgyön
A Székely Mikó Kollégium konferenciatermében ma 19 órától Rakonczay Gábor 75 nap az óceánon címmel tart előadást. Megmutatja, hogyan nézz szembe a saját félelmeiddel – akkor is, ha nem vagy hajóban, csak az élet közepén. Jegyek az in-time.hu oldalon.
2025-09-08: Közélet - Bartos Lóránt:

Közösség, hagyomány, barátságok (Szeptemberfeszt Torján)

Torján a hétvégén ismét benépesedtek a falu terei és utcái a hagyományos Torjai Falunapokon, mely jó pár éve a Szeptemberfeszt nevet viseli. A rendezvény három napon át kínált programokat kicsiknek és nagyoknak, a közösség régi és új barátainak. A találkozást, az együtt ünneplést a hagyományok tisztelete szőtte át.
rel="noreferrer"