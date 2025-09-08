Torján a hétvégén ismét benépesedtek a falu terei és utcái a hagyományos Torjai Falunapokon, mely jó pár éve a Szeptemberfeszt nevet viseli. A rendezvény három napon át kínált programokat kicsiknek és nagyoknak, a közösség régi és új barátainak. A találkozást, az együtt ünneplést a hagyományok tisztelete szőtte át.

A rendezvény szokás szerint megható pillanattal kezdődött, szombat délben került sor az újszülöttek megáldására az életfánál, amit az emléklapok és fényképek átadása követett. A település legkisebbjeit Timár Zoltán karatnai római katolikus plébános és Egyed László feltorjai református lelkész áldotta meg. Bár idén mindössze 17 kisgyermeket köszönthetett a falu a korábbi évek 36–42 újszülöttjéhez képest, a közösség szeretettel és reménnyel ünnepelte a legfiatalabbjait. A fiatalokhoz kötődő hagyomány jegyében a nagykorúsítási emléklapokat is átadták azoknak, akik most léptek a felnőttek soraiba.

Az ünnepség során átadták a Tiszta udvar, rendes ház díjakat. Idén Lukács Otília, Sárkány Melinda, Sipos Éva, Opra Erzsébet és Kurcsi Erzsébet vehette át az elismerést, amiért példamutató gondossággal ápolják portáikat. A közösség számára ez a gesztus nem csupán díszoklevél, hanem annak jele, hogy az otthon szeretete és gondozása közös érték.

A falunap egyik fénypontját a testvértelepülési kapcsolatok felelevenítése képezte. Torja immár három évtizede ápol közösségi barátságokat: 1992-ben Gádoros, majd 2005-ben Kistarcsa, 2007-ben Csokonyavisonta és Bálványos, 2017-ben pedig Beregsurány lett a község testvértelepülése.

Idén új baráti kapcsolat született a Zala megyei Teskánd községgel. Az ünnepi alkalmon Sipos László, Teskánd polgármestere és iskolaigazgatója így fogalmazott: „A testvértelepülési kapcsolat célja, hogy a két közösség lakói, szervezetei és családjai jobban megismerjék egymást, és barátságokat kössenek. Nem csupán hivatalos együttműködésről van szó, hanem arról, hogy erősítsük a fiatalok, a civil szervezetek, a kulturális és sportélet közötti kötelékeket.”

Hozzátette: „Nagyon szeretném, hogy a jövőben ezen elvek mentén valóban baráti kapcsolatok alakuljanak ki Torja és Teskánd között, ahogyan az már Torja korábbi testvértelepüléseivel is megvalósult.” A közönség nagy tapssal fogadta szavait, hiszen a falu mindig is nyitott volt a határokon átívelő barátságokra.

Kitett magáért az RMDSZ torjai nőszervezete

A falunap színes és változatos programot kínált, ahol minden korosztály megtalálhatta a számára kedves eseményt. Pénteken a munkalovak versenye indította a rendezvényt a sportpályán, ahol a résztvevők a hagyományos falusi élet erőteljes, mégis szelíd segítőit, a lovakat ünnepelték.

A szombati nap délutánja az ízek és hagyományok jegyében telt: az iskolaudvarban tartották a nemzetközi főzőversenyt, amelyet a híres feltűrt túróspuliszka-készítés tett még különlegesebbé, felidézve a 2008-as világrekord hangulatát. Idén negyven méter készült a világrekorder 150 méteres puliszka utódjaként, ennek készítése idén is többtucatnyi torjai és vendég segítségével valósult meg. A zsűrizés és díjátadó a szabadtéri színpadon zajlott nagy közönségsikerrel. A zenei élmények sem maradtak el: a Felső-Háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar adott koncertet, majd a fiatalokat megszólító Titán együttes lépett színpadra.

Vasárnap a futballpálya adott otthont a retróautó- és traktortalálkozónak, amely különleges hangulatot varázsolt a faluba. Délután néptáncelőadások színesítették a programot, majd barátságos minifoci-mérkőzés következett. A sport mellett az autók szerelmesei is örülhettek, hiszen autotuning-díjkiosztóra került sor.

A nap zárásaként a kézdivásárhelyi Tanulók Klubja fúvószenekara és mazsorettcsoportja varázsolta el a közönséget, majd este a színpadon Royal Tibi és a Totó Band koncertezett. A rendezvény végére tűzijáték tett pontot.

Minden nap látogatható volt a Torjai Ifjúsági Szövetség sora a gyerekeknek, ezen kívül színes mezőgazdasági terménykiállítást lehetett megcsodálni a községházán, ahol a helyi gazdák mutatták be munkájuk gyümölcseit.