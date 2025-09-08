Jókedv Bodosban

Szombaton Bodosban falunapot tartottak a már megszokott helyszínen, a Budai Emília Közösségi Ház udvarán, melynek színpadán a komollói Szász família két tagja már 11 órától hangulatos, szórakoztató zenével csalogatta az embereket: derüljenek jobb kedvre.

Az udvar sarkában flekken, miccs sült, de más finomságokat is lehetett vásárolni, köztük az elmaradhatatlan bodosi kürtőskalácsot és mézespogácsát. 12 órakor harangszóra csendesültek el a jelenlevők, Iszlai Kamill Zsolt református lelkész rövid áhítattal nyitotta meg az ünnepséget és kívánt jó szórakozást mindenkinek.

Felsorolta az anyagi támogatókat is, akik nélkül nem jöhetett volna létre a rendezvény, melynek délutáni attrakcióit a Bujka együttes, az erdőfülei Dobó nép­tánccsoport és a csíkszeredai Codex régizene-együttes fellépései jelentették. Volt vásár, Bodos feliratú trikókat, sapkákat lehetett vásárolni, tombolahúzást szerveztek, a gyermekeknek pedig arcfestéssel, kirakósokkal és más játékokkal kedveskedtek.