Színes városnapok Kovásznán

Verőfényes időben zajlottak a hétvégén a fürdővárosban a huszonhatodik alkalommal megszervezett városnapok, amelyeken minden korosztály talált kedvére való eseményt és szórakozást.

Szeptember 3–7. között a fürdőváros ünneplőbe öltözött: szerdán könyvbemutató és író-olvasó találkozó, csütörtökön kiállításmegnyitó és klasszikus hangverseny adta meg az alaphangot, majd pénteken hivatalosan is kezdetét vette a rendezvény. A jó idő és a sűrű program végig sokakat vonzott a városközpontba, ahol főként az esti órákban folyamatos volt a forgatag.

A kézműves és gasztronómiai kínálat már péntek reggeltől várta a közönséget. A standokon volt minden, ami szemnek, szájnak ingere, igaz, kicsit drágábban, mint a korábbi években, ugyanis a helyi tanács múlt heti ülésén felemelte a kereskedelmi célra kiadó közterületek bérleti díját, így a kereskedők is a maguk során a többletkiadást beépítették a kínált portéka árába.

Délután a nagyszínpadon a Sic­ton zenekar koncertje, a Mikaido Karate Klub bemutatója és a kovásznai Tanulók Klubja tánccsoportjainak előadása szórakoztatta a közönséget, a Városi Művelődési Ház előtti parkban pedig a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad élő szoborparkját csodálhatták meg az arra sétálók.

Az esti hivatalos megnyitón Gyerő József polgármester köszöntötte a város lakóit, a testvértelepülések küldöttségeit és a fürdővárosban gyógyuló-pihenő vendégeket. Beszédében utalt a legutóbb nyilvánosságra hozott történelmi kutatás eredményére, miszerint Kovászna első írásos említése 1454-re tevődik át, vagyis közel száz évvel korábbra, mint ahogy eddig tudtuk.

„Az első írásos említés óta eltelt 571 esztendő alatt számos nemzedék fiai-lányai építették, gyarapították településünket. A mi feladatunk, hogy hittel, becsülettel, kitartással és felelősségtudattal végzett munkánkkal beépítsük a magunk tégláit városunk testébe, hogy szemlátomást gazdagabban, élhetőbben adjuk tovább, ugyanakkor ápoljuk és gyarapítsuk helyi közösségünk szellemi, lelki, kulturális értéktárát s azt majd átadjuk az utánunk jövőknek az őrségváltáskor” – mondta a polgármester. A színpadon ezt követően a barátosi Ferencz Ernő Református Fúvószenekar, majd a Narcotic Sound és a HarMony szórakoztatta a közönséget.

Szombaton a Pokolsár Egyesület bográcsfőző versenye és a Letűnt idők portája régiséggyűjtemény vonzotta a látogatókat, a Művelődési Központban meghitt keretek között köszöntötték az aranylakodalmasokat, napközben a Vöröskereszt sátra gyermekfoglalkozásokkal működött. A kovásznai cigányzenekar táncokkal és mulatós zenével lépett színpadra, majd Kaly, Kaczor Feri és Kaly Roland fokozta a hangulatot. A Tiszta udvar, rendes ház pályázat díjkiosztója után a szombati műsort Ioana Ignat és Rácz Gergő koncertje zárta.

Vasárnap délután a magyar és román néptánc, illetve népzene kapott főszerepet: fellépett a Românașul, a Junii Covăsneni, valamint a Recefice, a Pitypang, a Vizitke és a Kicsike együttes. A Mini-Service autómosó parkolójában retróautó-kiállítás várta az érdeklődőket, a Művelődési Ház udvarán Csűrös István és a Csíki Góbé Népi Zenekar adott koncertet. A Sétatéren megrendezték a II. Kovásznai Utcazene-fesztivált. Este tombolahúzás, majd Theo Rose és a magyarországi Nox koncertje következett, a rendezvénysorozat tűzijátékkal zárult.

Két estén át a Fiatalok Kovásznáért Szervezet (FIKOSZ) külön éjszakai programja, a KULT-ŰR biztosította az elektronikus zenei kínálatot hajnali három óráig a Pap-kertben helyi és vendég lemezlovasokkal. A városnapok idején végig nyitva tartottak a Kádár László Képtár és a Városi Művelődési Ház tárlatai, illetve a Kőrösi Csoma Sándor Dokumentációs Központ. Emellett kicsik és nagyok együtt mozoghattak, versenyezhettek és élvezhették a közösségi élményt különböző vetélkedőkön a város sportlétesítmé­nyeiben.