Átadták az iskolatáskákat

A korábbi évekhez hasonlóan tanfelszereléseket tartalmazó iskolatáskát kap minden háromszéki előkészítő osztályba induló kisdiák, a szülőknek ajánlott útmutató füzetet is tartalmazó 2250 színes hátizsákot pénteken adták át az iskolaigazgatóknak a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében tartott találkozón.

A megyei önkormányzat tizenhárom éve indította az iskolatáska programot, eddig több mint huszonnyolcezer kisdiák részesült a tanévkezdő csomagban, a grafit- és színes ceruzát, tolltartót, szendvicsesdobozt, vizeskulacsot tartalmazó táskákba idén egy szülők számára készített útmutató füzet is kerül. A Becsengettek című kiadványt a Szőcs Levente vezette Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ munkatársai, pszichológusok, gyógypedagógusok, elemi osztályban tanító pedagógusok állították össze azzal a céllal, hogy segítsék az iskolába induló gyermekek családját esetleges oktatási, nevelési kérdésekben. A gyakorlati példákat, tanácsokat tartalmazó kiadványban szólnak a hat-hét éves gyermek érzelmi és szociális fejlődéséről, bemutatnak különböző viselkedési mintákat és felhívják a szülők figyelmét, milyen esetben kell szakemberhez fordulniuk, ha valamilyen rendellenességet tapasztalnak gyermeküknél.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a pénteki találkozón elmondta, a háromszéki önkormányzat jogszabályi kötelezettségén túl évek óta tesz azért, hogy Háromszék diákbarát legyen, és felsorolt néhány programot, amelyekkel ehhez hozzájárulnak. Az infrastrukturális beruházások keretében az elmúlt évben 557 vidéki osztálytermet láttak el új bútorokkal és didaktikai eszközökkel, laboratóriumi és sportfelszereléseket kapott több mint húsz iskola és 36 millió lej értékben elektromos iskolabuszokra pályáztak, ezek többsége meg is érkezett a megyébe. Az önkormányzat a 2018/2019-es tanévtől jutalmazza a különböző tantárgyversenyek díjazottjait és a többletmunkát végző tanárokat, eddig közel kétezer diák és ezer tanár részesült ebben az összesen 556 000 lejt kitevő anyagi elismerésben.

Tamás Sándor szót ejtett az országosan egyre növekvő funkcionális analfabetizmusról, amely Háromszéket sem kerüli el. Szerinte a szülőkkel együttműködve a jelenség csökkentését célzó programokat kellene indítani, és felajánlotta, ha lesznek ilyenek, a megyei önkormányzat támogatni fogja.

Kiss Imre megyei főtanfelügyelő méltatta Kovászna Megye Tanácsának törekvését, hogy saját forrásokból és pályázatok útján programokat indít, illetve bonyolít le szakemberei révén az oktatási feltételek minőségének javítása érdekében, ugyanakkor megköszönte a jelen lévő korábbi és új igazgatóknak, hogy vállalják a szolgálatot, amely még a szabadságuk idején is igénybe vette őket. Utóbbi kapcsán elmondta, júliusban és augusztusban is tucatjával kértek az igazgatóktól különböző kimutatásokat, amelyeket olykor két-három nap vagy két-három óra alatt kellett elkészíteniük.

A költségvetési hiány csökkentését célzó megszorításokról a főtanfelügyelő elmondta, ezeknek eleget tettek a háromszéki tanintézmények, akinek eddig sok órája volt, attól lefaragtak, akinek kevesebb, annál kiegészítették a mostantól kötelező heti húszra. Az intézkedés eredményeként az előzetes számítások szerint kétszázhúsz pedagógusi állás szűnik meg a megyében, ami valószínű, ennél több tanerőt érint.

Az igazgatókkal tartott találkozón Gáj Nándor, a megyei tanács alelnöke az idei Gyermekek éve programot ismertette, Barabás Andrea, a Csutak Vilmos Pedagógusok Háza igazgatója a képzésekről beszélt. Végezetül a felszólalók mindannyiuknak jó tanévkezdést kívántak.