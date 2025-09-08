A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte vasárnap az Olasz Nagydíjat. A 27 éves holland pilóta idei harmadik, karrierje 66. futamgyőzelmét aratta. A dobogó a két McLaren-pilótával lett teljes: második helyen a brit Lando Norris, harmadik pozícióban a pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri végzett.

A rajtot Norris kapta el a legjobban, Verstappen megpróbálta leszorítani, viszont ezáltal le kellett vágnia az első sikánt, ami miatt át kellett adnia a vezető pozíciót riválisának. A holland nem adta fel, a negyedik körben a cél­egyenesben simán lehagyta vetélytársát, és fokozatosan el is lépett tőle. Az élmezőnyben ezt követően nyugalom alakult ki, nagyobb csatákat csak a hetedik hely környékétől hátrafelé láthattak a nézők. Verstappen 16 körrel a vége előtt állt ki kerékcserére, amelyet követően Norris és Piastri mögé érkezett vissza a pályára. A McLaren bokszában Norris alakulata hibázott, így csak Piastri mögé jött vissza, azaz a világbajnoki pontversenyben még nagyobb hátrányba került volna csapattársával szemben. Az ausztrál fülére rászóltak, hogy engedje el a britet, majd ezt követően szabad köztük a verseny, ezt pedig meg is tette, támadásra azonban már nem volt lehetősége. Eközben Verstappen senkitől sem zavartatva, könnyedén húzta be a győzelmet.

A világbajnokság két hét múlva Bakuban folytatódik.

A vb-pontversenyek állása 16 futam után: * versenyzők: 1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 324 pont, 2. Lando Norris (brit, McLaren) 293, 3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 230 * csapatok: 1. McLaren 617 pont, 2. Ferrari 280, 3. Mercedes 260.