Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Forma–1, Olasz NagydíjVerstappen magabiztosan nyert

2025. szeptember 8., hétfő, Sport

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte vasárnap az Olasz Nagydíjat. A 27 éves holland pilóta idei harmadik, karrierje 66. futamgyőzelmét aratta. A dobogó a két McLaren-pilótával lett teljes: második helyen a brit Lando Norris, harmadik pozícióban a pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri végzett.

  • Fotó: Facebook / F1
    Fotó: Facebook / F1

A rajtot Norris kapta el a legjobban, Verstappen megpróbálta leszorítani, viszont ezáltal le kellett vágnia az első sikánt, ami miatt át kellett adnia a vezető pozíciót riválisának. A holland nem adta fel, a negyedik körben a cél­egyenesben simán lehagyta vetélytársát, és fokozatosan el is lépett tőle. Az élmezőnyben ezt követően nyugalom alakult ki, nagyobb csatákat csak a hetedik hely környékétől hátrafelé láthattak a nézők. Verstappen 16 körrel a vége előtt állt ki kerékcserére, amelyet követően Norris és Piastri mögé érkezett vissza a pályára. A McLaren bokszában Norris alakulata hibázott, így csak Piastri mögé jött vissza, azaz a világbajnoki pontversenyben még nagyobb hátrányba került volna csapattársával szemben. Az ausztrál fülére rászóltak, hogy engedje el a britet, majd ezt követően szabad köztük a verseny, ezt pedig meg is tette, támadásra azonban már nem volt lehetősége. Eközben Verstappen senkitől sem zavartatva, könnyedén húzta be a győzelmet.

A világbajnokság két hét múlva Bakuban folytatódik.

A vb-pontversenyek állása 16 futam után: * versenyzők: 1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 324 pont, 2. Lando Norris (brit, McLaren) 293, 3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 230 * csapatok: 1. McLaren 617 pont, 2. Ferrari 280, 3. Mercedes 260.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-08 08:00 Cikk megjelenítése: 129 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 236
szavazógép
2025-09-08: Sport - :

Hősies döntetlen Írországban (Labdarúgás, vb-selejtező)

Majdnem egy teljes félidőt emberhátrányban futballozva a magyar labdarúgó-válogatott szombaton négygólos mérkőzésen döntetlent játszott Írország vendégeként a jövő évi világbajnokság európai selejtezősorozatában. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata kedden 21.45-től a júniusban Nemzetek Ligája-győztes Portugália együttesét fogadja a Puskás Arénában.
2025-09-08: Sport - Tibodi Ferenc:

A második bajnokiját is megnyerte a Sepsi-SIC (Teremlabdarúgás, 1. Liga)

A Dévai Autobergamo után a Luceafărul Buzău csapatát is legyőzte a Sepsi-SIC, amely a teremlabdarúgó 1. Liga új idényének második fordulójában 2–1-re diadalmaskodott a havasalföldi alakulat otthonában. A válogatott szünet miatt szeptember végéig áll az élvonalbeli futsalbajnokság, a zöld-fehérek a harmadik fordulóban a címvédő Galaci United együttesét fogadják.
rel="noreferrer"