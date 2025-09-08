Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Asztalitenisz, utánpótlásBesztercén vendégszerepeltek kis pingpongozóink

2025. szeptember 8., hétfő, Sport

Szeptember 3. és 7. között Besztercén mérették meg magukat a háromszéki U11-es asztaliteniszezők, akik az országos egyéni és csapatbajnokságon vettek részt. A hat fiatal sportoló számára a fejlődés és a tapasztalatszerzés volt a legfontosabb, edzőik elégedettek voltak a mutatott játékkal.

    A szentgyörgyi pingpongozók: Kende, Ábel és Ákos. Fotó: Sepsi ISK

A megyeszékhelyi Sepsi ISK három fiú asztaliteniszezője vett részt a besztercei viadalon, amely két fiatal pingpongozónk számára élete első versenyét is jelentette. Dálnaki-Rusz Kende remekül szerepelt a csoportjában, és a körbeverés miatt csupán egy hajszálon múlott a továbbjutása. Csapattársainak sem kedvezett a sors, hiszen Vinkler Ábel és Por-Rosnyai Ákos nagyon erős csoportba került, és sajnos nem tudta felverekedni magát a főtáblára. Edzőjük, Kádár Tibor azonban így is elégedett a tanítványaival, akik bátran játszottak, és a vereség ellenére remekül helytálltak.

A Kerekes Barnabás által irányított Nagy Mózes SK a lányok csapat- és egyéni versenyében is érdekelt volt. A Kádár Kitti, Koter Boróka és Rancz-Szabó Nóra összeállítású együttes a csoportkörben 3–1-re verte a Bukaresti Steauát, majd 3–0-ra kikapott a Konstancai SPL-től és a Rm. Sărati Alexandru Vlahuță Főgimnázium csapatától, így ezzel a mérlegükkel nem jutottak tovább. Egyéniben Nóra szerepelt a legjobban, és bár csoportjában második lett, elvesztette a főtábláért kiírt bejátszást, így nem tudta folytatni a versenyt, míg Kitti és Boróka számára már a csoportkörben véget ért a viadal. Edzőjük elmondása szerint a tapasztalatszerzés volt a cél, és örvend annak, hogy a lányok meccset is tudtak nyerni. (t)

