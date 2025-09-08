Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Minifoci, SzuperligaKétgólos sikerrel kezdett a Capitaly

2025. szeptember 8., hétfő, Sport

A címvédő Capitaly kétgólos sikerrel indította a Kovászna Megyei Minifoci Szövetség égisze alatt zajló kispályás labdarúgó Szuperliga 2025–2026-os idényét, a friss Szuperkupa-győztes VPG pedig szintén két találattal bizonyult jobbnak szezonbeli első ellenfelénél.

  • Fotó: Facebook / Sepsi Minifotbal
Kibővült mezőnnyel és két újonccal rajtolt el a minifoci Szuperliga 2025–2026-os idénye, amelyben tizenhárom csapat harcol a bajnoki aranyéremért. A nyitóforduló első meccsén az Amigos hármat vágott a NYAK csapatának, az Old Boys gólgazdag meccsen nyert a No Name ellen, a Colo-Colo pedig szoros mérkőzésen gyűjtötte be idei első győzelmét. A bajnoki címvédő Capitaly négyet lőtt a Junior Soccer csapatának, a friss Szuperkupa-győztes VPG két góllal verte az Aquarist, az újonc UM Arcuș együttese pedig az Axontól kapott ki. A pontvadászat másik újonca, a mikóújfalusi IKÚ szabadnapos volt. A Szuperliga friss kiírásának odavágó-sorozata november 27-én ér véget, a visszavágó pedig jövő márciusban rajtol.

Az első forduló eredményei: NYAK–Amigos 0–3, Old Boys–No Name 5–4, Screw-­Bolt–Colo-Colo 1–2, Junior Soccer–Capitaly 2–4, Aquaris–VPG 0–2, UM Arcuș–Axon 2–4, az IKÚ szabadnapos volt.

Az állás: 1. Amigos 3 pont, 2. Axon, 3 p., 3. Capitaly 3 p., 4. VPG 3 p., 5. Colo-Colo 3 p., 6. Old Boys 3 p., 7. IKÚ 0 p., 8. No Name 0 p., 9. Screw-Bolt 8 p., 10. Junior Soccer 0 p., 11. UM Arcuș 0 p., 12. Aquaris 0 p., 13. NYAK 0 p.

A 2. forduló mérkőzései (Baroque-pálya): szerdán Screw-Bolt–IKÚ (19 óra), NYAK–Capitaly (20 óra), Aquaris–Axon (21 óra), csütörtökön Junior Soccer–VPG (19 óra), UM Arcuș–No Name (20 óra), Old Boys–Colo-Colo (21 óra), az Amigos áll. (tibo)

