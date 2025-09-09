Pető-módszeres konduktív pedagógia Kézdivásárhelyen Kelemen Kata konduktornál, az illyefalvi alapítvány friss végzettjénél folyamatosan jelentkeznek olyan családok, akik gyerekénél születéskor oxigénhiány lépett fel vagy agyvérzéssel születtek. Tud segíteni azoknak a gyerekeknek, akiknek mozgásfejlődése jóval elmarad a kortársakétól és azon felnőtteknek is, akik Parkinson-kórban vagy sclerosis multiplex­ként diagnosztizált betegségben szenvednek.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Megkezdődött a jegy- és bérletárusítás a Tamási Áron Színház előadásaira a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon. A társulat sajnálattal közli, hogy az általános drágulási hullámot a színháznak sem sikerült elkerülnie, így a bemutatóra szóló jegyek ára 60 lejre, a standard jegyek ára (előadástól függően) 50, illetve 40 lejre, a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló kedvezményes jegyek ára 30, illetve 25 lejre, a csoportos diákjegyek ára 25, illetve 20 lejre, a szakmai jegyek ára 20 lejre emelkedik. A nagycsaládos jegyek is drágulnak 5 lejjel, ezentúl 15 lejbe kerülnek. * Az ajándékutalványok ára továbbra is 120 és 240 lej, ezeket és a mecénásbérleteket csak személyesen lehet megvásárolni a központi jegyirodában. * Az új évadra szóló mecénásbérlet 800 lejbe kerül, két bérlet ára pedig kedvezményesen 1500 lej. A mecénásbérletet Sepsiszentgyörgy azon tehetősebb polgárai számára hozta létre a színház, akik fontosnak tartják a helyi kulturális értékek támogatását, és készek áldozni arra, hogy a térség egyik legfontosabb kulturális intézménye, a Tamási Áron Színház a jövőben is folytatni tudja színvonalas tevékenységét. A mecénásbérletekkel kapcsolatosan a 0726 083 338-as telefonszámon lehet érdeklődni.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Fire Flow című tűzzsonglőr-elő­adását a főtéren 12-én, pénteken játssza Andrei Oțetaru koreografálásában.

Tánc

NÉPTÁNCOKTATÁS FELNŐTTEKNEK. Felnőtteknek szóló alapfokú néptánctanfolyam indult sóvidéki táncokkal Sepsiszentgyörgyön ma a Vártemplom közösségi házában (Vár utca 1. szám). Az első alkalmak a társaság kialakulását célozzák, összerázó jellegűek lesznek, ezért a jelentkezés folyamatos. Oktatók: Kiss Adorján és Lukács Réka. Érdeklődni Kiss Adorjánnál a 0740 774 675-ös telefonszámon lehet.

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Megkezdődtek a Napszentület című előadás próbái. A tánckar és a zenekar közösen dolgozik Juhász Zsolt rendező-koreográfussal, Farkas Tamás koreográfussal, ifj. Csoóri Sándor zeneszerzővel és Furik Rita jelmeztervezővel, hogy szeptember 18-án különleges pillanatokkal találkozhasson a közönség. Főbb szerepekben: Élet/halál angyal: Márton Csaba/Pável Hunor Mihály; férfi: Fülöp Zoltán József/Drimba Máté.

Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGY. A Szerelem az évek tükrében című fotókiállítás a Tein Teaházban szeptember közepéig látogatható.

KOVÁSZNA. Felsmann Tamás Munkácsy Mihály-díjas tervezőgrafikus művész Tanulmánytervek (Studiosus architecturae) című kiállítása a kovásznai Kádár László Képtárban október 4-ig tekinthető meg munkanapokon 8–16 óráig.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat stúdiótermében 27-én, szombaton 11 órától a magyar népmese napja alkalmából A mindentlátó királylány című előadás látható (5 éven felülieknek). * A sSOHa című előadásra szeptember 10-én, szerdán 18 órától kerül sor (és nem 5-én, mint ahogy lapunkban megjelent – a tévedésért elnézést kér a szerkesztő minden érintettől). Diákok számára az előadás ingyenes, nem diákok számára a belépő 10 lejbe kerül. A helyek száma korlátozott, előzetes helyfoglalás szükséges Szabó Emese közönségszervezőnél a 0754 409 940-es telefonon.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai programja: 16.30-tól A hupikék törpikék (magyarul beszélő) és Marakuda legendája (románul beszélő), 18.15-től Többesélyes szerelem (magyarul beszélő) és És a többi majd követi (román feliratos), 20.30-tól Rajtakapva (magyarul beszélő) és Démonok között: Utolsó rítusok (magyarul beszélő). Honlap: artacinema.ro/hu.

Ingyenes képzés

Megnyílt a jelentkezés az Erdélyi Politikai Iskola 9. évfolyamának képzéseire. A Mathias Corvinus Collegium (MCC), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és a Pro Iuventute Egyesület szervezésében megvalósuló képzésre olyan 18–36 év közötti fiatalokat várnak, akiket érdekel a közélet, a politika világa és szívesen fejlesztenék vezetői készségeiket. A jelentkezési határidő: október 5. Honlap: mcc.ro.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Aranyszalagtár – 115 évvel ezelőtt született Balla József festőművész. Rá emlékezünk az 1980-ban Huszár Sándor forgatókönyve alapján készült Huszár Irma és Emil Lungu portréfilmjével. * A Szatmári Egyházmegye története a kezdetektől – a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye 1804-ben alakult úgy, hogy levált az Egri Római Katolikus Egyházmegyéről. Ez a mozzanat megváltoztatta a szatmárvidéki katolikusok életét, erősödött a hitélet, új intézmények alakultak, templomok iskolák épültek, melyek jelentősen gazdagították szellemileg és anyagilag ezt a régiót. A szatmári püspökség a 2024–2025-ös évet jubileumi évnek nyilvánította, és ebből az alkalomból egy több mint 700 oldalas könyvet adtak ki, amelyet ez év márciusában mutattak be Szatmárnémetiben a Megmaradás Házában. * Csűrkiállítás – Bár a családi gazdaságok eltűnőfélben vannak, a takarmány tárolására kialakított csűrök mind a mai napig meghatározzák a székelyföldi faluképet. Az eredeti funkciójukat egyre inkább elvesztő gazdasági épületekre fókuszálva erdélyi, magyarországi és németországi építészek, képzőművészek elindították a BarnCulture mozgalmat, amelynek célja a csűrök megőrzése és újrahasznosítása az eredeti formavilág és anyaghasználat tiszteletben tartásával. * FNT 2024 / Periklész – A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház William Shakespeare egyik kevésbé ismert művével lépett fel a tavalyi Országos Színházi Fesztiválon. Ahogyan ez riportunkból is kiderül, a megfelelő rendezői koncepció, a színészek elhivatott játéka és a csapat odaadó munkája egy ritkábban játszott darabot is felejthetetlen élménnyé alakíthat.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár (0267 351 057) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator gyógyszertár (0267 362 961) tart nyitva.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Dobollón, Dobollópatakon, Bélmezőn és Márkoson, szerdán Uzonban. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Ojtozban szerdától szombatig naponta 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos szerdán 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

HUMORPINCE ÉS CSEREBEREKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban szerdán 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.