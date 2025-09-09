Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nevelőapa, nagytata, dédnagytata, após, apatárs, sógor, rokon és jó szomszéd, a szentivánlaborfalvi
születésű uzoni
SZÁSZ ANTAL
életének 74. évében
hirtelen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2025. szeptember 10-én 15 órai kezdettel helyezzük örök nyugalomra az uzoni ravatalozóháztól a helyi temetőben.
Részvétfogadás szeptember 9-én 17 órai kezdettel és a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
1120381
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
DOMOKOS IGNÁC EUGEN
életének 76. évében elhunyt.
Drága hallottunk földi maradványait 2025. szeptember 9-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120378
Megemlékezés
Kegyelettel és fájó szívvel emlékezem férjemre, a kovásznai PAPP ZOLTÁN tanárra halálának első évfordulóján és fiamra, PAPP ZOLTÁN mérnökjelöltre halálának 34. évében. Nyugodjanak békében. Emlékük legyen áldott.
Papp Irma ny. tanár
21103
Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, / Csak egyetlen fénysugarat hagytál, az emlékedet. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a rétyi születésű sepsiszentgyörgyi NAGY GIZELLÁRA halálának második évfordulóján. Nem feledünk, itt élsz a szívünkben. Nyugalmad legyen csendes, emléked
áldott és örök.
Szerettei
4335350
Fájó szívvel emlékezünk a torjai id. DUDULY LÁSZLÓRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4335343
Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, / Míg a földön élünk, nem fogunk feledni. Ma egy éve kísértük utolsó útjára a bölöni
id. KOVÁCS MÓZEST.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
A gyászoló család
4335346