Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nevelőapa, nagytata, dédnagytata, após, apatárs, sógor, rokon és jó szomszéd, a szentivánlaborfalvi

születésű uzoni

SZÁSZ ANTAL

életének 74. évében

hirtelen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2025. szeptember 10-én 15 órai kezdettel helyezzük örök nyugalomra az uzoni ravatalozóháztól a helyi temetőben.

Részvétfogadás szeptember 9-én 17 órai kezdettel és a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1120381

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

DOMOKOS IGNÁC EUGEN

életének 76. évében elhunyt.

Drága hallottunk földi maradványait 2025. szep­tember 9-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1120378

Megemlékezés

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezem férjemre, a kovásznai PAPP ZOLTÁN tanárra halálának első évfordulóján és fiamra, PAPP ZOLTÁN mérnökjelöltre halálának 34. évében. Nyugodjanak békében. Emlékük legyen áldott.

Papp Irma ny. tanár

21103

Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, / Csak egyetlen fénysugarat hagytál, az emlékedet. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a rétyi születésű sepsiszentgyörgyi NAGY GIZELLÁRA halálának második évfordulóján. Nem feledünk, itt élsz a szívünkben. Nyugalmad legyen csendes, emléked

áldott és örök.

Szerettei

4335350

Fájó szívvel emlékezünk a torjai id. DUDULY LÁSZLÓRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4335343

Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, / Míg a földön élünk, nem fogunk feledni. Ma egy éve kísértük utolsó útjára a bölöni

id. KOVÁCS MÓZEST.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

A gyászoló család

4335346