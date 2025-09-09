Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. szeptember 9., Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nevelőapa, nagytata, dédnagytata, após, apatárs, sógor, rokon és jó szomszéd, a szentivánlaborfalvi
születésű uzoni
SZÁSZ ANTAL
életének 74. évében 
hirtelen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2025. szeptember 10-én 15 órai kezdettel helyezzük örök nyugalomra az uzoni ravatalozóháztól a helyi temetőben.
Részvétfogadás szeptember 9-én 17 órai kezdettel és a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
DOMOKOS IGNÁC EUGEN
életének 76. évében elhunyt.
Drága hallottunk földi maradványait 2025. szep­tember 9-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család


 

Megemlékezés

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezem férjemre, a kovásznai PAPP ZOLTÁN tanárra halálának első évfordulóján és fiamra, PAPP ZOLTÁN mérnökjelöltre halálának 34. évében. Nyugodjanak békében. Emlékük legyen áldott.
Papp Irma ny. tanár


Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, / Csak egyetlen fénysugarat hagytál, az emlékedet. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a rétyi születésű sepsiszentgyörgyi NAGY GIZELLÁRA halálának második évfordulóján. Nem feledünk, itt élsz a szívünkben. Nyugalmad legyen csendes, emléked 
áldott és örök.
Szerettei


Fájó szívvel emlékezünk a torjai id. DUDULY LÁSZLÓRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei


Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, / Míg a földön élünk, nem fogunk feledni. Ma egy éve kísértük utolsó útjára a bölöni 
id. KOVÁCS MÓZEST.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
A gyászoló család


2025-09-09: Mi, hol, mikor?

Mi, hol, mikor?

Pető-módszeres konduktív pedagógia Kézdivásárhelyen
Kelemen Kata konduktornál, az illyefalvi alapítvány friss végzettjénél folyamatosan jelentkeznek olyan családok, akik gyerekénél születéskor oxigénhiány lépett fel vagy agyvérzéssel születtek. Tud segíteni azoknak a gyerekeknek, akiknek mozgásfejlődése jóval elmarad a kortársakétól és azon felnőtteknek is, akik Parkinson-kórban vagy sclerosis multiplex­ként diagnosztizált betegségben szenvednek.
