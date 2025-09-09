Remek versenyhétvégén vannak túl az MX1-es géposztályban érdekelt háromszéki sportolók, miután mindketten a dobogón fejezték be a román motokrossz-bajnokság 7., marosvásárhelyi fordulóját. Tompa Krisztián két futamgyőzelmet ünnepelhetett, amivel megnyerte a székelyföldi viadalt, és sikerének köszönhetően a tabella élére állt. Ördög Zoltán ezúttal is harmadik lett, az új bajnoki pontokkal pedig megerősítette harmadik helyét a rangsorban.

Véget ért a bő két hónapos nyári szünet, és Marosvásárhelyen a 7. fordulóval folytatódott a román motokrossz-bajnokság idei kiírása. Ahogy már megszokhattuk, a mezőnyben ott van a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián (Sugás Motoros Klub) és az ozsdolai Ördög Zoltán (Top Cross TCS), akik ezúttal is kitettek magukért. Tompa két futamgyőzelmet is begyűjtött a hétvégén, ezzel megnyerte a vásárhelyi erőpróbát. Ördög viszont egy második és egy harmadik pozícióval összetettben – pontegyenlőségben a második helyen végző zernyesti George Căbăllel – a harmadik lett.

„Száraz pályán és melegben versenyeztünk, de ennek ellenére a házigazdák mindent megtettek azért, hogy a legjobb körülmények között motorozzunk. A szombati kvalifikáción csak második voltam, vasárnap azonban mindkét rajtot elhoztam, és az összes kört vezetve magabiztosan győzedelmeskedtem. Elégedett vagyok az eredményemmel, és a hétvégi sikeremnek is köszönhetően már én vezetem a rangsort” – nyilatkozta Tompa Krisztián, aki vasárnap már a Balkán-bajnokság korteni (Bulgária) állomásán vesz részt, amely a sorozat hetedik fordulója lesz.

„Összességében jó hétvégén vagyok túl, még annak ellenére is, hogy a szombati időmérő edzésen rossz beállítás miatt küszködtem a motorral. Az első vasárnapi futamon második lettem, miután kihasználtam Căbăl technikai gondjait. A második futamon viszont sokáig tartottam a lépést Krisztiánnal és George-vel, de aztán leszakadtam róluk, így harmadikként intettek le, és összesítésben is harmadik lettem. Jól esett ismét versenyezni, mivel jó hosszú volt a nyári szünet” – mondta Ördög Zoltán, aki a hétvégén indulna a német ADAC-sorozat idényzáró, holzgerlingeni futamán, de még várja a szervezők visszajelzését.

Román motokrossz­bajnokság, 7. forduló – Marosvásárhely/MX1-es géposztály: 1. Tompa Krisztián (Yamaha, Sugás Motoros Klub), 1. George Căbăl (KTM, Zernyesti Vectra), 3. Ördög Zoltán (KTM, Top Cross TCS). Az összetett pontverseny állása: 1. Tompa 307 pont, 2. Căbăl 300, 3. Ördög 264.