Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

JégkorongKésőn ébredt a háromszéki csapat

2025. szeptember 9., kedd, Sport

A Háromszéki Ágyúsok bal lábbal kezdték az idényt, Kertész Zoltán legénysége vasárnap az első és a második harmadban többet hibázott, ezt pedig a fiatal játékoskerettel érkező Gyergyói Hoki Klub könyörtelenül kihasználta, így 4–2-re győzött a Deme László Műjégpályán. A narancs-kék mezes együttes legközelebb pénteken és szombaton a bajnokságban és a Román Kupa csoportkörében is rangadót játszik a Bukaresti Steaua ellen a Berceni Arénában.

  • Fotó: Máté Bence
    Fotó: Máté Bence

A kimaradt helyzetek megbosszulták magukat, ugyanis a gyergyószentmiklósi alakulat a 4. percben vezetést szerzett, ekkor Salamon Róbert továbbított a jobb felsőbe (0–1). Nem sokkal később a házigazdák baklövését kihasználva a rivális növelte előnyét, a 12. percben Răzvan Timaru ütötte a korongot a ketrecbe (0–2). A háromszéki csapat tompán, a vendégek pedig elszántan léptek jégre a második felvonásban, ezáltal a 23. percben Máthé Zsolt is megzörgette a hálót (0–3). Az Ágyúsok a játékrész közepén kapust cseréltek, László Arnold helyére Béres Szilárd érkezett, majd a narancs-kék mezesek kétszer is emberelőnyben rohamozhattak, azonban Alex Olaru bravúrosan védett. Kertész Zoltán legénysége a szünet előtt szépíthetett volna, viszont a játékvezető érvénytelenítette Gecse Olivér gólját, mert úgy ítélte meg, hogy a csatár magas bottal játszotta meg a korongot.

A háromszéki együttes a lehető legrosszabbul indította a záró harmadot: 42 másodperc elteltével a Daradics Csaba irányította gárda ismét beköszönt, ezúttal Molnár Ákos volt eredményes (0–4). A hátralévő időben a Kovászna megyei jégkorongozók igyekeztek beszorítani ellenfelüket, amely fölénye tudatában inkább átengedte a kezdeményezést. Az 50. percben megtört a jég, a piros-fehér mezes védők tévedését az Ágyúsok a maguk javára fordították, ebben a pillanattban Róth Zoltán védhetetlenül a bal felsőbe emelt (1–4). A hajrában kimaradt egy újabb hazai létszámfölény, aztán az 59. percben fórban Gecse Olivér előkészítése után Szergej Pajor kilőtte a jobb felső sarkot (2–4). Másfél perccel a találkozó vége előtt Kertész Zoltán időt kért, levitték a kapust, de már nem sikerült csökkenteniük a különbséget, így vereséggel kezdték történetük ötödik idényét.

Eredmény, román bajnokság, alapszakasz: Háromszéki Ágyúsok–Gyergyói Hoki Klub 2–4 (gólszerzők: Róth Zoltán 50., Szergej Pajor 59., illetve Salamon Róbert 4., Răzvan Timaru 12., Máthé Zsolt 23., Molnár Ákos 41.). (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-09 08:00 Cikk megjelenítése: 128 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 261
szavazógép
2025-09-09: Sport - Tibodi Ferenc:

Tompa győzött és vezeti a pontversenyt (Motokrossz)

Remek versenyhétvégén vannak túl az MX1-es géposztályban érdekelt háromszéki sportolók, miután mindketten a dobogón fejezték be a román motokrossz-bajnokság 7., marosvásárhelyi fordulóját. Tompa Krisztián két futamgyőzelmet ünnepelhetett, amivel megnyerte a székelyföldi viadalt, és sikerének köszönhetően a tabella élére állt. Ördög Zoltán ezúttal is harmadik lett, az új bajnoki pontokkal pedig megerősítette harmadik helyét a rangsorban.
2025-09-09: Sport - :

Bardoc nyert a címvédő vendégeként (Labdarúgás, 4. Liga)

A megyei labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában összecsapott az előző két idény győztese. A kiegyenlített mérkőzésen Bardoc hátrányból fordítva győzött Zágon otthonában, ezáltal az orbaiszéki csapat szezonbeli első vereségével a negyedik helyre csúszott a táblázatban. A listavezető Kovászna őrzi hibátlan mérlegét, a fürdőváros együttese hazai pályán könnyedén diadalmaskodott a sereghajtó Bodzaforduló felett. A Perkő–Barót rangadó döntetlennel zárult, Árkos pedig magabiztosan nyert a vendég Szentkatolna ellen, így már második a rangsorban.
rel="noreferrer"