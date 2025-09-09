Előző írásunk

A Háromszéki Ágyúsok bal lábbal kezdték az idényt, Kertész Zoltán legénysége vasárnap az első és a második harmadban többet hibázott, ezt pedig a fiatal játékoskerettel érkező Gyergyói Hoki Klub könyörtelenül kihasználta, így 4–2-re győzött a Deme László Műjégpályán. A narancs-kék mezes együttes legközelebb pénteken és szombaton a bajnokságban és a Román Kupa csoportkörében is rangadót játszik a Bukaresti Steaua ellen a Berceni Arénában.