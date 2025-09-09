A megyei labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában összecsapott az előző két idény győztese. A kiegyenlített mérkőzésen Bardoc hátrányból fordítva győzött Zágon otthonában, ezáltal az orbaiszéki csapat szezonbeli első vereségével a negyedik helyre csúszott a táblázatban. A listavezető Kovászna őrzi hibátlan mérlegét, a fürdőváros együttese hazai pályán könnyedén diadalmaskodott a sereghajtó Bodzaforduló felett. A Perkő–Barót rangadó döntetlennel zárult, Árkos pedig magabiztosan nyert a vendég Szentkatolna ellen, így már második a rangsorban.
Eredmények, 3. forduló: Uzon–Nagyajta 1–4 (gólszerzők: Zoltáni Csaba 30., illetve Zsombori Zsolt 11., Robert Tudose 35., Fürész Csaba 46., Zsombori Gellért 90. – tizenegyesből), Árkos–Szentkatolna 5–1 (gsz.: Tompa Csaba 3., Akácsos Szilárd 33., 35., Demeter István 43., 47., illetve Bitai Endre 23.), Szitabodza–Maksa 7–1 (gsz.: George Chelemen 15., 41., 44., Cosmin Budilean 23., Silviu Muntean 37., Flavius Roșu 67., Robert Budilean 89., illetve Szávuj Csaba 90.), Perkő–Barót 2–2 (gsz.: Fábián Hunor 22., Papp Levente 55., illetve Gyerő Roland 34., 51.), Zágonbárkány–Papolc 7–2 (gsz.: David Popica 4., 77., 84., Sebastian Baciu 36., 90., Darius Baciu 39., 58., illetve Péter Arnold 86., Gheorghe Stoian 90.), Kovászna–Bodzaforduló 13–0 (gsz.: Pakucs Norbert 9., Alexandru Zala 13., Alin Damian 30., 41., 56., George Cioran 43., 77., 85., Sabin Dîrstaru 59., Csősz Ákos 65., Farczádi Tivadar 81., Mihăiță Stroe 87., Kádár István 90.), Zágon–Bardoc 1–2 (gsz.: Sánta Tamás 10., illetve Józsa Tamás 13., Orbán Balázs 55.), Csernáton szabadnapos volt.
A táblázat:
1. Kovászna 3 0 0 28–0 9
2. Árkos 2 0 0 13–1 6
3. Bardoc 2 0 0 8–1 6
4. Zágon 2 0 1 10–5 6
5. Perkő 1 2 0 5–2 5
6. Zágonbárkány 1 1 1 13–9 4
7. Barót 1 1 0 7–6 4
8. Nagyajta 1 1 1 4–9 4
9. Szitabodza 1 0 1 9–4 3
10. Csernáton 1 0 1 3–3 3
11. Maksa 1 0 2 7–14 3
12. Papolc 1 0 2 6–18 3
13. Szentkatolna 0 1 2 3–13 1
14. Uzon 0 0 3 1–13 0
15. Bodzaforduló 0 0 3 3–22 0
A 4. forduló programja: * szeptember 13., szombat: Barót–Uzon (17 óra), Maksa–Kovászna (17 óra) * szeptember 14., vasárnap: Bodzaforduló–Zágonbárkány (13 óra), Bardoc–Szitabodza (17 óra), Csernáton–Zágon (17 óra), Szentkatolna–Perkő (17 óra), Papolc–Árkos (17 óra), Nagyajta szabadnapos. (miska)