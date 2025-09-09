Carlos Alcaraz nyerte az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét. A spanyol a vasárnapi döntőben a címvédő Jannik Sinner ellen győzött (6:2, 3:6, 6:1, 6:4), és visszavette az olasztól a világelsőséget. A női viadal a címvédő Arina Szaba­lenka sikerével zárult, aki a szombati fináléban diadalmaskodott Amanda Anisimova felett (6:3, 7:6).

A két világsztár egy naptári éven belül egymás után harmadszor vívhatott egymás ellen Grand Slam-döntőt. Jannik Sinner ráadásul idén mind a négy fináléba bejutott, erre az újkori tenisztörténelemben csak Rod Laver, Roger Federer és Novak Djokovic volt képes. New Yorkban a csata Alcaraz-brékkel indult, aki a folytatásban is ellenállhatatlanul játszott, ezáltal ismét elvette Sinner adogatását, és 38 perc elteltével szettelőnybe került. A folytatásban jött a fordulat, Alcaraz ugyanis elkezdett hibázni, miközben 24 éves ellenfele alig rontott, és egy nagyon magas színvonalú játszmával kiegyenlített. Ezután azonban váratlanul az olasz került hullámvölgybe, feltűnően sokat bizonytalankodott, a 22 éves spanyol pedig ráérzett a lehetőségre, így kisvártatva már csak egy szettre volt a diadaltól. A negyedik felvonásban Alcaraz viszonylag hamar brékelt, innentől már végigvitte előnyét, és 2 óra 42 perc után második US Open-diadalát ünnepelhette.