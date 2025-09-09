Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Tárkonyos, tejes pityókaleves

2025. szeptember 9., kedd

Hozzávalók: 5–6 közepes pityóka, 1 fej fehér hagyma, 2 cikk fokhagyma, 2 nagy murok, 2 liter füstölt csontlé, 30 dkg előfőzött füstölt sonkakocka, 1 evőkanál ecetes tárkony, 1 kiskanál pirospaprika, 2 evőkanál ételízesítő, kb. 5 dl tej, 1 evőkanál olaj.

Elkészítése. A hagymát apró kockára, a murkot karikára vágjuk, és mindkettőt az olajon megdinszteljük, közben sózzuk. Hozzáadjuk a kockára vágott pityókát, összekeverjük, megszórjuk pirospaprikával, és összeforgatjuk.

Ezután feltöltjük annyi tejjel, amennyi épp ellepi, beletöltjük a csontlevet, beleszórjuk az ételízesítőt, beletesszük egészben a fokhagymacikkeket, majd addig főzzük, amíg a pityóka majdnem puhára fő. Ekkor beletesszük a főtt sonkakockákat, újra felforraljuk, és lassú tűzön addig főzzük, amíg minden megpuhul. A legvégén beletesszük a finomra vágott ecetes tárkonyt is.

Forrón, friss kenyérrel tálaljuk, az asztalra tárkonyecetet és tejfölt tehetünk.

Az ecetes tárkony nem helyettesíthető szárítottal.

Mennyiség: 6 személy

Elkészítési idő: 1 óra

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Hozzászólások
