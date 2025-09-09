A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. szeptember 9., kedd, Szabadidő
  • Szórakozás a kovásznai városnapokon. Fotó: Bodor János
    Szórakozás a kovásznai városnapokon. Fotó: Bodor János
Mit főzzünk ma? (Tárkonyos, tejes pityókaleves)

Hozzávalók: 5–6 közepes pityóka, 1 fej fehér hagyma, 2 cikk fokhagyma, 2 nagy murok, 2 liter füstölt csontlé, 30 dkg előfőzött füstölt sonkakocka, 1 evőkanál ecetes tárkony, 1 kiskanál pirospaprika, 2 evőkanál ételízesítő, kb. 5 dl tej, 1 evőkanál olaj.
2025-09-09: Gazdakör - Incze Péter:

Késve, de elindulnak (Vidékfejlesztési pályázatok)

Négy vidékfejlesztési pályázat idei elindítását mondta biztosra Adrian Chesnoiu, a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) főigazgatója, elmagyarázva, miért halasztották a kiírásokat júniusról az év utolsó két hónapjára. 
