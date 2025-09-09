Adrian Chesnoiu az Agro TV-ben jelentette be, hogy november 1-je lesz a DR 23-as és a DR 16-os pályázatok, december 1-je pedig a DR 12-es és a DR 14-es meghirdetésének időpontja.

Chesnoiu elmagyarázta azokat az okokat is, amelyek miatt a kiírásokat halasztották. Ezek egyike, hogy a 2025 júniusában megalakult ideiglenes kormánynak nem állt jogában rendeletekkel határozni a pályáztatások időpontjáról. Másrészt az AFIR fő célja idén a 2014–2020-as, valamint a 2021–2022-es átmeneti időszak vidékfejlesztési terveinek a teljesítése, melyeknél a kifizetések utolsó határideje 2025. december 31. Az ügynökség célkitűzése az uniós pénzek maradéktalan lehívása, amiben jelenleg több mint 95 százaléknál tartanak. Az időszak lezárása rengeteg munkával jár, ami lefoglalja a személyzet idejét – magyrázta a vezérigazgató. „Egy másik fontos érv az volt, hogy biztosítsunk elegendő időt a tanácsadóknak és a potenciális pályázóknak a pályázati kiírások tanulmányozására. A román gazdák és feldolgozók most már egyértelmű ütemtervvel rendelkeznek: 2025 végén négy fontos finanszírozási vonal indul, amelyek jelentős lehetőségeket kínálnak a mezőgazdaságban és a feldolgozásban történő befektetésekre” – tette hozzá Adrian Chesnoiu.

A DR 16-os intézkedést, mely a Beruházások támogatása a zöldség- és burgonyatermesztésben nevet viseli és a DR 23-ast (ismertebb nevén GBER-séma, a címe pedig: Befektetések a mezőgazdasági termékek feldolgozásába és forgalmazásába élelmiszerek és feldolgozott termékek előállítása céljából, amelyek nem szerepelnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 1. mellékletében) előző lapszámainkban részletesen ismertettük. E két intézkedésnél az AFIR honlapján már megtalálható a végleges pályázati eligazító füzet és a pályázathoz szükséges dokumentumok sora. A DR 12-es (Beruházások támogatása a fiatal és az újonnan megtelepedett mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítéséhez) és a DR 14-es (Beruházások a kisgazdaságokban) intézkedésekre még nem jelent meg a végleges pályázati eligazító füzet, így ezeket később ismertetjük.