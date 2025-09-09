Olasztelek megosztott öröme

A hagyományos időpontban, szeptember első hétvégéjén ült ünnepet Olasztelek közössége. Sosem pompázatos a falutalálkozó programja, de az ünnep hangulata meghitt és családias, és ez a legfontosabb – hangzott el a vasárnapi istentiszteleten, majd az azt követő alkalmi felszólalások során is.

Tüzes-Bölöni Ferenc református lelkipásztor Lukács evangéliumából vett igére alapozott beszédében úgy fogalmazott: Olasztelek egy nagy, erős és gazdag család. A gazdagságot nem pénzben és örökölt épületekben kell mérni, hanem mosolyban és lelkes emberek szívében. A falu fiataljai és idősebb nemzedéke olyannyira várja a falutalálkozót, hogy kicsit hozzá igazítják az életüket. Hogyne várnák, amikor sok kedves rokon és igaz barát jön haza. Sokan visszakívánkoznak az ősi földre. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a Márkó-családtalálkozón közel százötvenen vettek részt! Jó alkalom volt az is, hogy a meglazult rokoni szálakat felleljék és megerősítsék. A falunap maga a közösségben megélt öröm – fogalmazott a lelkipásztor, aki végezetül azt kívánta, adja Isten, hogy egy év múlva minden most jelen levő ismét hiánytalanul itt lehessen az eseményen.

Köszöntötték és virággal ajándékozták meg a jelen levő ötvenéveseket. Nevükben Jakabné Kolumbán Julianna Éva szólalt fel, s fejezte ki örömét, hogy az egykori játszótársak találkozhattak és boldog gyermekkori pillanatokat idézhettek fel. A következő nemzedék nevében a stafétát Szabó Gábor vette át, az egybegyűlteket pedig arról biztosította: a ma negyvenkilenc esztendősök azon lesznek, hogy a kortárstalálkozók szép hagyománya folytatódjon.

A Harmonia kórus az elő­adott zeneszámok mellett szavalatokkal is kedveskedett a templomban ünneplőknek. Alkalmi beszéddel köszöntötte az ünneplő közösséget Nyéki Tibor, Horváth Nyéki Ágnes, Molnár Ferenc, Markó Attila, Bartha Levente és id. Balázsi László is. Rövid felszólalásaikban a szülőföldhöz, a rokonsághoz és a barátokhoz való erős kötődésről beszéltek: az ember járjon, éljen bármerre – kedvtelésből vagy kényszerből –, szívének egy darabja Olaszteleken van otthon – fogalmaztak hasonló módon többen is.

A református parókia udvarán szeretetvendégség közben folyt tovább a baráti beszélgetés, s itt volt megtekinthető Tókos Csaba Megragadott pillanatok című fotókiállítása is.

A falutalálkozó első napján, pénteken a gyülekezeti házban Markó Attila parlamenti képviselő mutatta be kiterjedt rokonságának és barátainak idén megjelent élet- és kortörténeti könyvét, a 101 hónapot. Szombaton az Ácsi Bakancsos Klub tagjainak vezetésével szabadtéri játékok zajlottak, a művelődési házban a helybeli Hajnalcsillag Néptánccsoport lépett fel előadásával. Vasárnap a délutáni órákban Alszeg és Felszeg feszült egymásnak, s döntötte el, ki lesz Olasztelek bajnoka három korosztályban (8–16 évesek, 17–40 évesek és 40 év fölöttiek). Az esti órákban a Gátszeg-pusztán tábortűz mellett folyt a nótázás.