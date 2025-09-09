Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Szólt a dal Csernátonban

2025. szeptember 9., kedd, Közélet

Tizedik alkalommal szervezték meg a Huszár- és katonadal-találkozót, amelyre vasárnap délután a Haszmann Pál Múzeum kertjében került sor. A rendezvény ötletgazdája és fő szervezője immár tíz éve Ágoston József ny. kultúrigazgató, a Pakó András Férfidalkör vezetője. Az eseményen a mintegy hétszáz fellépőn kívül több száz érdeklődő volt jelen. A találkozót az IKA Ifjúsági Egyesület, a Haszmann Pál Közművelődési Egyesület és a Pakó András Férfidalkör hozta tető alá. Tíz évvel ezelőtt és utána még két alkalommal a felsőcsernátoni Ikavár alatt tartották a rendezvényt, amit 2019-ben a Haszmann Pál Múzeum kertjébe költöztettek át.

  • Fotó: Facebook / Székely Kalendárium
    Fotó: Facebook / Székely Kalendárium

A találkozóra érkezők az alsócsernátoni református templomban istentiszteleten vettek részt, majd a faluközpontba vonultak, ahol a világháborús hősök emlékművénél tartották meg az ünnepélyes megnyitót és székely zászlós felvonást. A nagyméretű székely zászlóval az Erdélyi Vitézi Rend (EVR) tagjai érkeztek a világháborús emlékműhöz és vonták fel azt; a megjelenteket házigazdaként Mágori István polgármester köszöntötte. Díszőrséget állt korhű egyenruhában Nagy Zoltán történész, hagyományőrző huszár és Csáki Géza hagyományőrző főhadnagy, a 15-ös Székely Határőr Gyalogezred 1-es zászlóalj hagyományőrző kézdivásárhelyi csapatának parancsnoka.

Ünnepi áldást mondott Takács Lajos református lelkész és Kedves Tibor római katolikus plébános. Székely Zsolt, az EVR főkapitányának rövid beszéde után a megnyitó koszorúzással, a magyar és a székely himnusz eléneklésével ért véget, majd a résztvevők, élükön a Felső-Háromszéki Ifjúsági Fúvószenekarral, az EVR népes csapatával, elindultak a múzeumkert felé, ahol a közösen elfogyasztott ebéd után kezdetét vette a késő estig tartó  jubileumi huszár- és katonadal-találkozó, melyen nemcsak a csernátoniak adtak elő régi huszár- és katonadalokat, hanem Marosvásárhelyről, Székelyudvarhelyről, Gyergyószentmiklósról, Jobbágyfalváról, Sepsiszentgyörgyről, Gyergyóditróból, a Gyimes völgyéből, Csíkrákosról, Csíkborzsováról, Nagyernyéről, Keresztvárról, Marosszentgyörgyről, Szászcsávásról, Kézdiszentlélekről, Bibarcfalváról, Szentivánlaborfalváról, Székelytamásfalváról, Kézdiszentkeresztről és Gelencéről is érkeztek kórusok és dalcsoportok.  Emellett a száztagú székely férfidalárda, valamint a kézdiszentkereszti Tisztás Néptáncegyüttes és a csernátoni Szakajtó Néptánccsoport is fellépett. A zenei hátteret a Felső-Háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar biztosította, műsorvezetők Nagy Endre és Máté Sándor voltak. Ferenczi Attila, Regián Melinda, Jánó Kinga és Sipos Sándor szólisták Veres Hunor és zenekara, illetve Ábri Béla és zenekara kíséretében adtak elő alkalomhoz illő dalokat.

A 10. Huszár- és katonadal-találkozó díszmeghívottjai Pál István „Szalonna” és bandája, Antal Tibor szólista, valamint a Haáz Sándor által vezényelt Szentegyházi Gyermekfilharmónia (Fili) és az ottani hagyományőrző huszárok dalcsoportja volt. 

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-09 08:00 Cikk megjelenítése: 227 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 261
szavazógép
2025-09-09: A múlt hét - Kuti János:

100 nap

A hivatalban töltött első száz nap után szokták megvonni az államférfiak tevékenységének első mérlegét. Ez még 1815-ből származó hagyomány, amikor Napóleon visszatért száműzetéséből Elba szigetéről, és száz nap után a waterlooi vereséggel végződött hatalma, majd azután véglegesen Szent Ilona szigetére száműzték.
2025-09-09: Közélet - Iochom István:

Megnyílt a csernátoni VIII. IKA képzőművészeti alkotótábor zárókiállítása

Nagyszámú érdeklődő jelenlétében került sor péntek délután a csernátoni Sylvester Lajos Községi Könyvtár Pince Galériájában az IKA Képzőművészeti Alkotóműhely, Csernáton Község Polgármesteri Hivatala és a Haszmann Pál Kulturális Egyesület védnöksége alatt megszervezett IKA képzőművészeti alkotótábor zárókiállításának megnyitójára.
rel="noreferrer"