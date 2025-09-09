Szólt a dal Csernátonban

Tizedik alkalommal szervezték meg a Huszár- és katonadal-találkozót, amelyre vasárnap délután a Haszmann Pál Múzeum kertjében került sor. A rendezvény ötletgazdája és fő szervezője immár tíz éve Ágoston József ny. kultúrigazgató, a Pakó András Férfidalkör vezetője. Az eseményen a mintegy hétszáz fellépőn kívül több száz érdeklődő volt jelen. A találkozót az IKA Ifjúsági Egyesület, a Haszmann Pál Közművelődési Egyesület és a Pakó András Férfidalkör hozta tető alá. Tíz évvel ezelőtt és utána még két alkalommal a felsőcsernátoni Ikavár alatt tartották a rendezvényt, amit 2019-ben a Haszmann Pál Múzeum kertjébe költöztettek át.

A találkozóra érkezők az alsócsernátoni református templomban istentiszteleten vettek részt, majd a faluközpontba vonultak, ahol a világháborús hősök emlékművénél tartották meg az ünnepélyes megnyitót és székely zászlós felvonást. A nagyméretű székely zászlóval az Erdélyi Vitézi Rend (EVR) tagjai érkeztek a világháborús emlékműhöz és vonták fel azt; a megjelenteket házigazdaként Mágori István polgármester köszöntötte. Díszőrséget állt korhű egyenruhában Nagy Zoltán történész, hagyományőrző huszár és Csáki Géza hagyományőrző főhadnagy, a 15-ös Székely Határőr Gyalogezred 1-es zászlóalj hagyományőrző kézdivásárhelyi csapatának parancsnoka.

Ünnepi áldást mondott Takács Lajos református lelkész és Kedves Tibor római katolikus plébános. Székely Zsolt, az EVR főkapitányának rövid beszéde után a megnyitó koszorúzással, a magyar és a székely himnusz eléneklésével ért véget, majd a résztvevők, élükön a Felső-Háromszéki Ifjúsági Fúvószenekarral, az EVR népes csapatával, elindultak a múzeumkert felé, ahol a közösen elfogyasztott ebéd után kezdetét vette a késő estig tartó jubileumi huszár- és katonadal-találkozó, melyen nemcsak a csernátoniak adtak elő régi huszár- és katonadalokat, hanem Marosvásárhelyről, Székelyudvarhelyről, Gyergyószentmiklósról, Jobbágyfalváról, Sepsiszentgyörgyről, Gyergyóditróból, a Gyimes völgyéből, Csíkrákosról, Csíkborzsováról, Nagyernyéről, Keresztvárról, Marosszentgyörgyről, Szászcsávásról, Kézdiszentlélekről, Bibarcfalváról, Szentivánlaborfalváról, Székelytamásfalváról, Kézdiszentkeresztről és Gelencéről is érkeztek kórusok és dalcsoportok. Emellett a száztagú székely férfidalárda, valamint a kézdiszentkereszti Tisztás Néptáncegyüttes és a csernátoni Szakajtó Néptánccsoport is fellépett. A zenei hátteret a Felső-Háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar biztosította, műsorvezetők Nagy Endre és Máté Sándor voltak. Ferenczi Attila, Regián Melinda, Jánó Kinga és Sipos Sándor szólisták Veres Hunor és zenekara, illetve Ábri Béla és zenekara kíséretében adtak elő alkalomhoz illő dalokat.

A 10. Huszár- és katonadal-találkozó díszmeghívottjai Pál István „Szalonna” és bandája, Antal Tibor szólista, valamint a Haáz Sándor által vezényelt Szentegyházi Gyermekfilharmónia (Fili) és az ottani hagyományőrző huszárok dalcsoportja volt.