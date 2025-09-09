Megnyílt a csernátoni VIII. IKA képzőművészeti alkotótábor zárókiállítása

A Pince Galériában huszonnyolc képzőművész, valamint harmincöt 5 és 18 év közötti gyermekalkotó több mint száz műalkotása, illetve gyermekrajza került közszemlére. Az idei kiállítók: Albert Levente fotó- és grafikusművész (Sepsiszentgyörgy), Ábrahám Imola grafikusművész (Brassó), Ábrahám Jakab grafikusművész (Brassó), Bartha Árpád fotó- és grafikusművész (Brassó), Csutak Levente grafikusművész (Brassó), Deák Angéla fotóművész (Kolozsvár), Deák M. Ria textilművész (Kovászna), Deák Barnabás grafikusművész (Kovászna), Filcz Leopold festőművész (Nagybánya), Gál Kinga Orsolya másodéves képzőművész egyetemi hallgató (Ikafalva), Györgyjakab Boróka képzőművész-tanár (Torja), Kilyén Katalin képzőművész-tanár (Bécsújhely, Ausztria), Kopócsy Judit festőművész (Budapest), Kozma Rozália textilművész (Marosvásárhely), Nagy Lajos fotóművész (Kézdivásárhely), Magdó István fotóművész (Négyfalu), Petrovits István szobrászművész (Sepsiszentgyörgy), Sárosi Csaba grafikusművész (Kézdivásárhely), Sárosi Mátyás Zsolt grafikusművész (Kézdivásárhely), Simó Enikő textilművész (Sepsiszentgyörgy), Szász Barbara, képzőművész-tanár (Kézdivásárhely), Székely Géza képzőművész-tanár (Kolozsvár), Tibád Eszter textilművész (Kolozsvár), Tompa Lehel szobrászművész (Felixdorf, Ausztria), Udvardi Árpád fotóművész (Brassó), Vass Csaba festőművész (Tasnád), Vetró András szobrászművész (Kézdivásárhely) és Zilahi Nono grafikusművész (Kolozsvár). A gyermekkiállítók csernátoniak, ikafalviak, kézdivásárhelyiek, sepsiszentgyörgyiek és kézdiszentlélekiek, a legfiatalabb alkotó az ötéves Derzsi Ágota volt.

A tárlatot Deák Ferenc Loránd kézdivásárhelyi művészettörténész, műkritikus értékelte és nyitotta meg. Székely Géza, a tábor művészeti vezetője, a tárlat kurátora elmondta: a VIII. IKA alkotótábor idején született, a hely szelleme és Apáczai Csere János személyisége ihlette alkotásokat mutatja be a mostani zárókiállítás. Figyelemre méltó, hogy az előző alkalmakhoz hűen a község és környéke rajzolni-festeni szerető, tehetséges gyermekeinek alkotásai is sokszínűsítik a tárlatot. A tábor szervezője köszönetet mondott a vendégművészeknek, hogy a községnek adományozott alkotásaikkal tovább bővítették a gyűjteményt, illetve a majdani kortárs képtár műalkotás-állományát. Ugyanakkor megköszönte a községházának, az anyagi és szellemi támogatóknak, valamint a képzőművészeknek és kis alkotóknak, hogy lehetővé tették, illetve hozzájárultak az idei alkotótábor programtervének megvalósításához. Az eseményen közreműködött a Jánó Kinga népdalénekes, zenetanár által vezetett Csernátoni Pacsirták Dalcsoport, valamint a Fákó Alpár Attila és Fákó Zsófia irányította Szakajtó Néptáncegyüttes kis- és nagycsoportja. Ezt követően került sor az alkotótábor programjának kivitelezésében részt vevő gyermekek, képzőművészek, illetve támogatók tevékenységét elismerő emléklap átnyújtására. A kiállítás október 6-ig látogatható.