Több ezer pedagógus tüntetett Bukarestben

Több ezer, az ország számos megyéjéből érkezett pedagógus tüntetett tegnap a fővárosban az oktatási rendszerrel kapcsolatosan elfogadott kormányintézkedések ellen. A tanügyi szakszervezeti szövetségek vezetői Nicuşor Dan államfővel is találkoztak, akitől Daniel David oktatási miniszter lemondását és az oktatást érintő kormányintézkedések visszavonását kérték.

A Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség elnöke, Marius Nistor az államfővel való egyeztetések után a sajtónak elmondta, hogy Nicuşor Dan tudomásul vette a sérelmeiket. Beszámolója szerint az államfő az oktatási miniszter távozásával kapcsolatos követelésükre nem reagált, a második követelésükről pedig kijelentette: a kormány első deficitcsökkentő csomagja oktatást érintő intézkedéseinek hatását két hónap elteltével kellene megvizsgálni és a pontos adatok alapján kellene döntéseket hozni.

Nistor hangsúlyozta, hogy a szakszervezetek a két követelésük teljesítéséig folytatják a tiltakozó akciókat, és az általános sztrájk „sem kizárt”.

A tanügyi szakszervezetek felhívására több ezer tanár tartott sztrájkőrséget Bukarestben a kormány épületénél, majd a Cotroceni-palotához vonultak. A szakszervezetek közleménye szerint az első deficitcsökkentő csomag oktatást érintő intézkedései ellen tiltakoztak, amelyek szerintük „példa nélküli válságot okoznak a tanügyben”. Akcióik célja felhívni a figyelmet a közoktatásban és a felsőoktatásban dolgozók problémáira, illetve jelezni azt, hogy a tanárok elutasítják ezeket intézkedéseket, amelyek „károsak az oktatási rendszerre, mindenekelőtt a diákokra”.

A szakszervezetek szerint ezek a „megtakarítási” intézkedések közép- és hosszú távon éppenséggel növelni fogják a kiadásokat, mert az oktatás minőségét, a tanügyi dolgozók szakmai és társadalmi helyzetét, valamint a diákok jövőjét érintik, tiltakozásukkal pedig azt akarják megmutatni, hogy nem értenek egyet a romániai oktatás és kutatás további alulfinanszírozásával és semmibevételével. „Meg kell győznünk a kormányt arról, hogy az oktatásra fordított kiadások befektetésnek számítanak, nem pedig költségnek” – szögezték le a szakszervezetek képviselői, arra kérve a közvéleményt, hogy ne hibáztassák őket az első tanítási nap bojkottálásáért.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a kormány valódi konzultáció és komoly hatástanulmány nélkül bevezetett intézkedései számos problémát okoznak az oktatásban. A kötelező heti óraszámok megemelése, az iskolák összevonása, az osztálylétszámok növelése, az igazgatók és a tanfelügyelők óraszámának emelése ugyanis jelentősen megterheli a pedagógusokat.