Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Több ezer pedagógus tüntetett Bukarestben

2025. szeptember 9., kedd, Belföld

Több ezer, az ország számos megyéjéből érkezett pedagógus tüntetett tegnap a fővárosban az oktatási rendszerrel kapcsolatosan elfogadott kormányintézkedések ellen. A tanügyi szakszervezeti szövetségek vezetői Nicuşor Dan államfővel is találkoztak, akitől Daniel David oktatási miniszter lemondását és az oktatást érintő kormányintézkedések visszavonását kérték.

  • Fotó: Facebook / Federatia Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”
    Fotó: Facebook / Federatia Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”

A Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség elnöke, Marius Nistor az államfővel való egyeztetések után a sajtónak elmondta, hogy Nicuşor Dan tudomásul vette a sérelmeiket. Beszámolója szerint az államfő az oktatási miniszter távozásával kapcsolatos követelésükre nem reagált, a második követelésükről pedig kijelentette: a kormány első deficitcsökkentő csomagja oktatást érintő intézkedéseinek hatását két hónap elteltével kellene megvizsgálni és a pontos adatok alapján kellene döntéseket hozni.

Nistor hangsúlyozta, hogy a szakszervezetek a két követelésük teljesítéséig folytatják a tiltakozó akciókat, és az általános sztrájk „sem kizárt”.

A tanügyi szakszervezetek felhívására több ezer tanár tartott sztrájkőrséget Bukarestben a kormány épületénél, majd a Cotroceni-palotához vonultak. A szakszervezetek közleménye szerint az első deficitcsökkentő csomag oktatást érintő intézkedései ellen tiltakoztak, amelyek szerintük „példa nélküli válságot okoznak a tanügyben”. Akcióik célja felhívni a figyelmet a közoktatásban és a felsőoktatásban dolgozók problémáira, illetve jelezni azt, hogy a tanárok elutasítják ezeket intézkedéseket, amelyek „károsak az oktatási rendszerre, mindenekelőtt a diákokra”.

A szakszervezetek szerint ezek a „megtakarítási” intézkedések közép- és hosszú távon éppenséggel növelni fogják a kiadásokat, mert az oktatás minőségét, a tanügyi dolgozók szakmai és társadalmi helyzetét, valamint a diákok jövőjét érintik, tiltakozásukkal pedig azt akarják megmutatni, hogy nem értenek egyet a romániai oktatás és kutatás további alulfinanszírozásával és semmibevételével. „Meg kell győznünk a kormányt arról, hogy az oktatásra fordított kiadások befektetésnek számítanak, nem pedig költségnek” – szögezték le a szakszervezetek képviselői, arra kérve a közvéleményt, hogy ne hibáztassák őket az első tanítási nap bojkottálásáért.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a kormány valódi konzultáció és komoly hatástanulmány nélkül bevezetett intézkedései számos problémát okoznak az oktatásban. A kötelező heti óraszámok megemelése, az iskolák összevonása, az osztálylétszámok növelése, az igazgatók és a tanfelügyelők óraszámának emelése ugyanis jelentősen megterheli a pedagógusokat.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-09 08:00 Cikk megjelenítése: 186 Olvasóink értékelése: 1 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 261
szavazógép
2025-09-09: Közélet - Iochom István:

Megnyílt a csernátoni VIII. IKA képzőművészeti alkotótábor zárókiállítása

Nagyszámú érdeklődő jelenlétében került sor péntek délután a csernátoni Sylvester Lajos Községi Könyvtár Pince Galériájában az IKA Képzőművészeti Alkotóműhely, Csernáton Község Polgármesteri Hivatala és a Haszmann Pál Kulturális Egyesület védnöksége alatt megszervezett IKA képzőművészeti alkotótábor zárókiállításának megnyitójára.
2025-09-09: Belföld - :

Új tornatermet avattak Tordán

Felavatták tegnap a Jósika Miklós Elméleti Líceum új sporttermét Tordán. Az Erdélyi Református Egyházkerület magyar kormánytámogatással megvalósított beruházása a jövőben a magyarság közösségi termeként is szolgál.
rel="noreferrer"