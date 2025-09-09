Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Új tornatermet avattak Tordán

2025. szeptember 9., kedd, Belföld

Felavatták tegnap a Jósika Miklós Elméleti Líceum új sporttermét Tordán. Az Erdélyi Református Egyházkerület magyar kormánytámogatással megvalósított beruházása a jövőben a magyarság közösségi termeként is szolgál.

  • Fotó: Facebook / Erdélyi Református Egyházkerület. Kiss Gábor felvétele
    Fotó: Facebook / Erdélyi Református Egyházkerület. Kiss Gábor felvétele

A tordai református templomban tartott, tanévnyitóval egybekötött istentiszteleten Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Kiemelte, hogy az új tornaterem közösségi összefogás eredménye, bizonyítéka annak, hogy összefogással, kitartással és hittel bármi megvalósítható.

Kató Béla emeritus püspök beszédében a tordai magyar iskola megalakulását idézte fel, amikor a Kolozs megyei városban nem minden magyar diák akart átmenni a román iskolákból a magyar tannyelvű tanintézetbe az ottani szerényebb körülmények miatt. Hangsúlyozta: ezért az elmúlt években az volt a cél, hogy a magyar gyerekeknek a lehető legjobb körülményeket biztosítsák. A volt püspök unikumnak nevezte, hogy a tornaterem a föld alá épült, mivel a hatóságok nem engedélyezték a földfelszín feletti építkezést, és így a beruházás kétszer többe került a tervezettnél.

Brendus Réka, a magyar nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetője köszöntőjében arról beszélt, hogy miközben Románia-szerte problémás a tanévkezdés, a tordai magyar iskola számára ez nagy ünnep, mert a diákok szép iskolában kezdik a tanévet, felújított templomban tartják a tanévnyitót, és birtokba vehetik az új tornatermet.

Józan Erzsébet igazgató elmondta: az iskola 18. tanévében minden szinten önálló osztállyal kezdik az új tanévet, két bölcsődei és két óvodai napközis csoporttal, valamint 13 osztállyal. A rendhagyó sportlétesítmény 1,8 milliárd forintból valósult meg az iskola udvara alatt.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-09 08:00 Cikk megjelenítése: 133 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 261
szavazógép
2025-09-09: Belföld - :

Több ezer pedagógus tüntetett Bukarestben

Több ezer, az ország számos megyéjéből érkezett pedagógus tüntetett tegnap a fővárosban az oktatási rendszerrel kapcsolatosan elfogadott kormányintézkedések ellen. A tanügyi szakszervezeti szövetségek vezetői Nicuşor Dan államfővel is találkoztak, akitől Daniel David oktatási miniszter lemondását és az oktatást érintő kormányintézkedések visszavonását kérték.
2025-09-09: Közélet - :

Brüsszel üzent a székelyeknek

Ez a címe a Magyar Polgári Erő (MPE) közleményének, melyben a szervezet arra reagál, hogy az Európai Bizottság nem kezdeményez jogszabályt a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezése ügyében.
rel="noreferrer"