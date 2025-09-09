Új tornatermet avattak Tordán

Felavatták tegnap a Jósika Miklós Elméleti Líceum új sporttermét Tordán. Az Erdélyi Református Egyházkerület magyar kormánytámogatással megvalósított beruházása a jövőben a magyarság közösségi termeként is szolgál.

A tordai református templomban tartott, tanévnyitóval egybekötött istentiszteleten Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Kiemelte, hogy az új tornaterem közösségi összefogás eredménye, bizonyítéka annak, hogy összefogással, kitartással és hittel bármi megvalósítható.

Kató Béla emeritus püspök beszédében a tordai magyar iskola megalakulását idézte fel, amikor a Kolozs megyei városban nem minden magyar diák akart átmenni a román iskolákból a magyar tannyelvű tanintézetbe az ottani szerényebb körülmények miatt. Hangsúlyozta: ezért az elmúlt években az volt a cél, hogy a magyar gyerekeknek a lehető legjobb körülményeket biztosítsák. A volt püspök unikumnak nevezte, hogy a tornaterem a föld alá épült, mivel a hatóságok nem engedélyezték a földfelszín feletti építkezést, és így a beruházás kétszer többe került a tervezettnél.

Brendus Réka, a magyar nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetője köszöntőjében arról beszélt, hogy miközben Románia-szerte problémás a tanévkezdés, a tordai magyar iskola számára ez nagy ünnep, mert a diákok szép iskolában kezdik a tanévet, felújított templomban tartják a tanévnyitót, és birtokba vehetik az új tornatermet.

Józan Erzsébet igazgató elmondta: az iskola 18. tanévében minden szinten önálló osztállyal kezdik az új tanévet, két bölcsődei és két óvodai napközis csoporttal, valamint 13 osztállyal. A rendhagyó sportlétesítmény 1,8 milliárd forintból valósult meg az iskola udvara alatt.