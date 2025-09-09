Brüsszel üzent a székelyeknek

Ez a címe a Magyar Polgári Erő (MPE) közleményének, melyben a szervezet arra reagál, hogy az Európai Bizottság nem kezdeményez jogszabályt a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezése ügyében.

Miután a bukaresti parlament már több ízben is elutasította Székelyföld autonómiastatútumát, most az Európai Bizottság is színt vallott, számukra nem létezünk – mutat rá a dokumentum, melyben a Magyar Polgári Erő ügyvivő elnöksége így fogalmaz: „Hiába támogatta azt aláírásával több mint egymillió európai polgár, az EB lesöpörte az asztalról. Mert Brüsszelnek fontosabb a szexuális meg ki tudja, hány féle-fajta kisebbség ügye, mint Európa őshonos kisebbségeinek sorsa.”

A szervezet elfogadhatatlannak és jogsértőnek tartja ezt a hozzáállást, emlékeztetve, hogy a nemzetek szabadsága Európa biztonsága, amire ráeszmélhettek volna már az öreg kontinens bizottsági vezetői. Mint írják, az Európai Bizottságnak semmi mást nem kellene tennie, mint elismernie az Európa országaiban működő jó gyakorlatokat és bővítenie az autonóm státusszal rendelkező régiók számát. Bizonyítottan összefüggés áll fenn a gazdasági növekedés és az autonómia között, hisz azok a térségek, melyek autonómiához jutottak, a statisztikai adatok szerint gyorsabb fejlődésnek indultak. Ugyanakkor ezeken a régiókon belül oldódtak a feszültségek, a különböző nemzetek az egymás mellett élést nem veszélyforrásként, hanem épp ellenkezőleg, erőforrásként élik meg – állapítja meg az MPE.

Hozzáteszik: a székelyek a meglévő nemzetközi dokumentumokat mérvadónak tekintik, ugyanakkor azért küzdenek, hogy az Európai Bizottság teljes körűen elismerje és védelmébe vegye az őshonos közösségek által lakott régiókat. Ezeket szem előtt tartva igényelték – és igénylik – a történelmi és területi feltételeknek, valamint az Európában alkalmazott megoldásoknak megfelelő területi autonómiát és az ehhez szükséges törvényes keretek megteremtését.

„Folytatjuk a harcot, ahogy tudjuk! Szövetségeseket keresünk a világ nagyhatalmai felé fordulva, de elsősorban nekünk kell elkötelezetteknek maradnunk Székelyföld és a székelység jövője iránt. Isten óvja és áldja Székelyföldet!” – zárul a közlemény.