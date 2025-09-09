Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Megtámadják az alkotmánybíróságon

2025. szeptember 9., kedd, Belföld

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) bejelentette, hogy megtámadja az alkotmánybíróságon a Bolojan-kormány parlamenti felelősségvállalással elfogadott négy törvényét, miután az azok ellen benyújtott bizalmatlansági indítványokat a parlament plénuma vasárnapi ülésén elutasította.

    Fotó: Facebook / Alianța pentru Unirea Românilor – AUR

Az AUR vasárnap esti közleményében ismét bírálta a kormányt, amiért megkerülve a parlamenti vitát és megszegve az alkotmányt felelősségvállalással fogadtatott el olyan törvénytervezeteket, amelyek a nyugdíjasokat, az anyákat, a diákokat és a romániai vállalkozókat sújtják, a koalíciót pedig azért, mert sietősen elutasította az általuk benyújtott bizalmatlansági indítványokat.

