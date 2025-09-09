Befektetői küldöttség

A kormány közleménye szerint a JP Morgan Bank által koordinált delegáció munkalátogatáson vesz részt több közép- és kelet-európai országban. A bukaresti találkozón a küldöttség képviselői hangsúlyozták, hogy Románia továbbra is vonzó ország a pénzpiacok számára, mert vannak növekedési lehetőségei, ugyanakkor felelősebb költségvetési politikára van szüksége. A befektetők elmondták a miniszterelnöknek, hogy a belpolitikai stabilitást a reformok folytonossága és az üzleti környezet kiszámíthatósága szempontjából alapvető fontosságúnak tartják.