Befektetői küldöttség

2025. szeptember 9., kedd, Belföld

Románia költségvetési helyzetéről és a gazdaságot stabilizáló intézkedésekről tárgyalt tegnap Ilie Bolojan miniszterelnök egy nemzetközi befektetői küldöttséggel.

    Fotó: gov.ro

A kormány közleménye szerint a JP Morgan Bank által koordinált delegáció munkalátogatáson vesz részt több közép- és kelet-európai országban. A bukaresti találkozón a küldöttség képviselői hangsúlyozták, hogy Románia továbbra is vonzó ország a pénzpiacok számára, mert vannak növekedési lehetőségei, ugyanakkor felelősebb költségvetési politikára van szüksége. A befektetők elmondták a miniszterelnöknek, hogy a belpolitikai stabilitást a reformok folytonossága és az üzleti környezet kiszámíthatósága szempontjából alapvető fontosságúnak tartják.

