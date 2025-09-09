Eljárás a katonai hírszerzés ellen

Elbocsátják a Katonai Hírszerzési Főigazgatóság (DGIA) azon tagjait, akik tudtak olyan műveletekről, amelyekben román katonák zsoldosként vettek részt Kongóban – jelentette be Ionuţ Moşteanu védelmi miniszter egy interjúban.

A miniszter kifejtette: nem engedheti meg, hogy a gyakorlat folytatódjon, mert a zsoldosokat érintő különösen veszélyes eset a román titkosszolgálatok bűnrészességét vagy alkalmatlanságát mutatja. A tárcavezető szerint számos tartalékos katona hozzáállása ellenére a román hadsereg teljes mértékben lojális az államhoz és az ország nyugati irányvonalához.