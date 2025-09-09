Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Eljárás a katonai hírszerzés ellen

2025. szeptember 9., kedd, Belföld

Elbocsátják a Katonai Hírszerzési Főigazgatóság (DGIA) azon tagjait, akik tudtak olyan műveletekről, amelyekben román katonák zsoldosként vettek részt Kongóban – jelentette be Ionuţ Moşteanu védelmi miniszter egy interjúban.

    Fotó: Facebook / Ionuț Moșteanu

A miniszter kifejtette: nem engedheti meg, hogy a gyakorlat folytatódjon, mert a zsoldosokat érintő különösen veszélyes eset a román titkosszolgálatok bűnrészességét vagy alkalmatlanságát mutatja. A tárcavezető szerint számos tartalékos katona hozzáállása ellenére a román hadsereg teljes mértékben lojális az államhoz és az ország nyugati irányvonalához.

