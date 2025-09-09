Háromszoros az orosz túlerő

Oroszországnak legalább háromszor több katonája és eszköze van a fronton, mint Ukrajnának – közölte Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán hadsereg főparancsnoka.

Nagy próbatételek hónapja volt augusztus az ukrán hadsereg számára. Fotó: Facebook / Volodimir Zelenszkij

Jelenleg az ellenség háromszor több élőerővel és erőforrással rendelkezik, a front főbb szektoraiban akár négyszer-hatszor többel is – magyarázta egy Facebook-bejegyzésben, amelyben az augusztusi helyzetet értékelte.

„Az ellenség a kúszó előrenyomulás taktikáját alkalmazza, kis gyalogsági csoportokkal, amelyek megpróbálnak beszivárogni a falvakba, kihasználva a pozíciók közötti teret és elkerülve a közvetlen harcot” – idézia Szirszkijt az MTI.

Augusztus közepén Oroszország ezzel a taktikával áttörést ért el a kelet-donyecki Dobropillja helyőrségi város környékén, rövid idő alatt 10 kilométert előrenyomulva, mielőtt néhány nappal később az ukrán hadsereg megállította volna. „Stabilizálnunk kellett a helyzetet a legveszélyesebb területeken az elvesztett területek visszahódításával, városaink védelmével az ellenséges rakéták és drónok ellen, valamint mélyen az Oroszország belsejébe történő csapásokkal” – mondta. Szerinte az ukrán erők 58 négyzetkilométernyi területet és több települést is visszaszereztek.

Azt mondta, augusztus az ukrán hadsereg számára a nagy próbatételek hónapja volt. A tábornok négy irányt nevezett a legveszélyesebbnek: a pokrovszki, a dobropilljai (oroszul Dobropolje), a novopavlivkai (Novopavlovka) és a krasznolimanszki irányt.

A főparancsnok arról is beszámolt, hogy az ukrán hadsereg befejezi az átállást a hadtestszerkezetre. „Befejezzük az átállást a hadtestrendszerre, a hadtestek megkapják hatáskörüket, átveszik a csapatokat és a felelősségi területeket” – magyarázta. A főparancsnok február 3-án jelentette be a hadtestszerkezetre való áttérés megkezdését. Eddig a hadseregben dandárszerkezet működött.