Trump újabb tárgyalást ígért Putyinnal

Donald Trump amerikai elnök vasárnap újságíróknak elmondta, hogy „hamarosan” beszélni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Oroszország vasárnap éjjel indította el az ukrajnai háború legnagyobb légitámadását több mint 800 drón bevetésével, és először támadta meg a kijevi kormányépületet.

„Nem vagyok elragadtatva attól, ami ott történik – mondta az elnök Oroszország támadásairól. – Hiszem, hogy megoldjuk a helyzetet. De nem vagyok elégedett velük. Nem vagyok elégedett semmivel, ami azzal a háborúval kapcsolatos.”

Az elnök arra is utalt, hogy néhány európai vezető a hét elején látogatást tesz a Fehér Házban. „Bizonyos európai vezetők hétfőn vagy kedden érkeznek az országunkba, és szerintem megoldjuk a helyzetet” – mondta az elnök a riportereknek, miután leszállt az elnöki különgépről.

Megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy vasárnap korábban jelezte a riportereknek: kormánya készen áll az Oroszország elleni szankciók második szakaszára.

Vlagyimir Putyin orosz elnök próbára teszi a világot – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében az újabb intenzív orosz légicsapások nyomán, a nemzetközi közösség reakcióját követelve. Szerinte Oroszország „fájdalmat” akar okozni Ukrajnának az egyre merészebb csapásokkal. Zelenszkij kijelentette, hogy Oroszország, illetve a hozzá kötődő személyek ellen szankciókkal, valamint kemény vámokkal és más kereskedelmi korlátokkal kell fellépni. „A veszteségeiknek érezhetőknek kell lenniük” – mondta.

Oroszország vasárnap éjjel az ukrajnai háború eddigi legnagyobb légitámadása során több mint 800 drónt vetett be, és először támadott meg egy kormányépületet Kijevben. A fővárosban legalább két ember, köztük egy csecsemő halt meg a több lakóépületet ért dróncsapásokban, amelyek miatt 11 órán át légiriadó volt érvényben – közölte a kijevi városi hivatal.