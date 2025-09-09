Kovászna mindhárom iskolájában – a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban és a hozzá tartozó Orbán Balázs Általános Iskolában, illetve az Avram Iancu Általános Iskolában – ünnepélyesen nyitották meg az új tanévet.

A kovásznai pedagógusok nem csatlakoztak a tanügyi szakszervezet által szorgalmazott bojkotthoz. Többen úgy fogalmaztak, hogy ha a kormány megszorításokkal is sújtja a pedagógusokat, „a gyermekek nem hibásak”, ezért nem sztrájkolnak, hanem megadják a gyermekeknek és szülőknek az ünnep örömét, hogy méltó keretek között kezdődhessen meg az új tanév.

Az Orbán Balázs Általános Iskolában idén 55 gyermek kezdte meg az iskolai évet egy román és két magyar nyelvű előkészítő osztályban. A tanévnyitó ünnepségen Becsek Éva igazgatónő köszöntötte az I–IV., illetve előkészítő osztályos tanulókat, a megjelent szülőket és pedagóguskollégáit. A legkisebbeket külön is megszólította. Mint mondta: az első nap „új világ kapuja”, ahol a tanulás nem verseny, hanem utazás, mindenki a saját tempójában halad. Kiemelte a nyári munkák eredményét: megújult az iskolaudvar, amely a szünetek helyszínén túl közösségi tér is lesz – játékra, beszélgetésre, barátságok szövésére.

A Kőrösi Csoma Sándor Líceumban 65 ötödik osztályos diák lépett felső tagozatba – egy román és két magyar osztályban. Becsek Éva itt is köszöntötte a nagyobb diákokat, a szülőket, valamint a tanári kar régi és új tagjait. Az igazgatónő beszélt az intézményt érintő felújításokról és építkezésekről. Mint mondta, a megpályázott összegek folyósítása késik, ezért a munkálatok sem haladnak a tervezett ütemben. „Könnyű csalódni, amikor az álmok késlekednek, de nem adjuk fel” – hangsúlyozta, hozzátéve: az intézmény vezetősége, a pedagógusok, a fenntartó és a szülők együtt dolgoznak a fejlesztések mielőbbi megvalósításán.

Az ünnepségen Daniela Șerban aligazgatónő az oktatás szemléletéről beszélt: az iskola szerinte „út, nem célállomás”; a diákokat arra buzdította, hogy fedezzék fel szenvedélyeiket, merjenek kérdezni és „kilépni a sablonokból”. A szülőket partnerségre hívta egy szilárd „híd” építésében iskola és család között, a pedagógusokat pedig kreatív, személyre szabott módszerekre ösztönözte, mert a kritikus gondolkodás és az alkalmazkodás kulcs a gyorsan változó világban.

Bejelentés is elhangzott: Becsek Éva igazgatónő közölte, hogy a vakáció két héttel meghosszabbodik. A következő két hétben az első zöldhét-program, a második Iskola másként lesz; a rendszeres tanítás így két hét múlva kezdődik. Az évnyitók után a magyar tagozat diákjai a belvárosi református templomba mentek istentiszteletre, a román tagozat tanulói pedig a vajnafalvi ortodox templomban vettek részt egyházi szertartáson.