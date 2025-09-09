Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Tanévnyitó KovásznánNem csatlakoztak a bojkotthoz

2025. szeptember 9., kedd, Közélet

Kovászna mindhárom iskolájában – a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban és a hozzá tartozó Orbán Balázs Általános Iskolában, illetve az Avram Iancu Általános Iskolában – ünnepélyesen nyitották meg az új tanévet. 

  • Tanévnyitó a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban. A szerző felvétele
    Tanévnyitó a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban. A szerző felvétele

A kovásznai pedagógusok nem csatlakoztak a tanügyi szakszervezet által szorgalmazott bojkotthoz. Többen úgy fogalmaztak, hogy ha a kormány megszorításokkal is sújtja a pedagógusokat, „a gyermekek nem hibásak”, ezért nem sztrájkolnak, hanem megadják a gyermekeknek és szülőknek az ünnep örömét, hogy méltó keretek között kezdődhessen meg az új tanév.

Az Orbán Balázs Általános Iskolában idén 55 gyermek kezdte meg az iskolai évet egy román és két magyar nyelvű előkészítő osztályban. A tanévnyitó ünnepségen Becsek Éva igazgatónő köszöntötte az I–IV., illetve előkészítő osztályos tanulókat, a megjelent szülőket és pedagóguskollégáit. A legkisebbeket külön is megszólította. Mint mondta: az első nap „új világ kapuja”, ahol a tanulás nem verseny, hanem utazás, mindenki a saját tempójában halad. Kiemelte a nyári munkák eredményét: megújult az iskolaudvar, amely a szünetek helyszínén túl közösségi tér is lesz – játékra, beszélgetésre, barátságok szövésére.

A Kőrösi Csoma Sándor Líceumban 65 ötödik osztályos diák lépett felső tagozatba – egy román és két magyar osztályban. Becsek Éva itt is köszöntötte a nagyobb diákokat, a szülőket, valamint a tanári kar régi és új tagjait. Az igazgatónő beszélt az intézményt érintő felújításokról és építkezésekről. Mint mondta, a megpályázott összegek folyósítása késik, ezért a munkálatok sem haladnak a tervezett ütemben. „Könnyű csalódni, amikor az álmok késlekednek, de nem adjuk fel” – hangsúlyozta, hozzátéve: az intézmény vezetősége, a pedagógusok, a fenntartó és a szülők együtt dolgoznak a fejlesztések mielőbbi megvalósításán.

Az ünnepségen Daniela Șerban aligazgatónő az oktatás szemléletéről beszélt: az iskola szerinte „út, nem célállomás”; a diákokat arra buzdította, hogy fedezzék fel szenvedélyeiket, merjenek kérdezni és „kilépni a sablonokból”. A szülőket partnerségre hívta egy szilárd „híd” építésében iskola és család között, a pedagógusokat pedig kreatív, személyre szabott módszerekre ösztönözte, mert a kritikus gondolkodás és az alkalmazkodás kulcs a gyorsan változó világban.

Bejelentés is elhangzott: Becsek Éva igazgatónő közölte, hogy a vakáció két héttel meghosszabbodik. A következő két hétben az első zöldhét-program, a második Iskola másként lesz; a rendszeres tanítás így két hét múlva kezdődik. Az évnyitók után a magyar tagozat diákjai a belvárosi református templomba mentek istentiszteletre, a román tagozat tanulói pedig a vajnafalvi ortodox templomban vettek részt egyházi szertartáson.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bodor János Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-09 08:00 Cikk megjelenítése: 605 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 261
szavazógép
2025-09-09: Világfigyelő - :

Drasztikus intézkedések Görögországban

Görögország 1,6 milliárd eurós csomag keretében drasztikus intézkedéseket vezet be a népességfogyás megállítására, amely ha ilyen ütemben folytatódik, az országot hamarosan Európa legidősebb nemzetévé teszi. A kontinens egyik legalacsonyabb termékenységi rátájával rendelkező állam miniszterelnöke a problémát nemzeti fenyegetésnek minősítette.
2025-09-09: Közélet - Bartos Lóránt:

Tanévkezdés Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhelyen tegnap három általános és öt középiskolában vette kezdetét az új tanév, volt, ahol megtartották az ünnepélyes megnyitót, máshol elmaradt. Az Apor Péter Szaklíceum diákjainak nagy része még mindig a minorita rendházban jár órákra.
rel="noreferrer"