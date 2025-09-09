Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

KézdivásárhelyA Petőfi-iskolában is elmaradt az ünnepség

2025. szeptember 9., kedd, Közélet

Tegnap 9 óra előtt már benépesült a Petőfi Sándor Általános Iskola udvara és a tanintézmény előtti járda. A helyi rendőrség több munkatársa is biztosította a zökkenőmentes forgalmat, mivel sok szülő első iskolai nap személygépkocsival vitte iskolába gyermekét.

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

Amint azt előzetesen már bejelentették, a szokásos ünnepélyes tanévnyitó a Petőfi-iskolában is elmaradt. A tanulókat az osztálytermekben várták a tanítónők, illetve az osztályfőnökök, kivételt képeztek az előkészítős és ötödikes diákok, őket az iskola kapujában fogadták a tanítónők és az osztályfőnökök. 

Balog Katalin igazgató érdeklődésünkre elmondta: az előkészítő osztályoktól a nyolcadikosokig 442 tanulóval, tizenegy tanítónővel és harmincegy tanárral kezdik a 2025/2026-os tanévet. Az igazgató azt is elárulta, hogy ilyen sok tanára eddig még soha nem volt az iskolának. A két előkészítő osztályban negyvennégyen lesznek két tanítónővel, Kovács Máriával és Vargyasi Annnamáriával. A két ötödik osztályban negyven­nyolcan vannak. Új tanítónő nincs, de van új informatikatanáruk, és az addig románt tanító Román Zoica helyett, aki Ozsdolán kezdte igazgatóként az új tanévet, más romántanárt kapnak. Az óraszám-növekedésnek köszönhetően egy angol szakos tanár munka nélkül maradt, az egyik testnevelő tanáruknak pedig mindössze három órája maradt. A tanárok megvannak, de kevés köztük az olyan, akinek csak a Petőfiben van órája, sokan két vagy három iskolában tanítanak. Az iskola aligazgatója továbbra is Istók Éva tanárnő.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-09 08:00 Cikk megjelenítése: 142 Olvasóink értékelése: 1 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 261
szavazógép
2025-09-09: Közélet - Bartos Lóránt:

Tanévkezdés Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhelyen tegnap három általános és öt középiskolában vette kezdetét az új tanév, volt, ahol megtartották az ünnepélyes megnyitót, máshol elmaradt. Az Apor Péter Szaklíceum diákjainak nagy része még mindig a minorita rendházban jár órákra.
2025-09-09: Közélet - Böjte Ferenc:

Tanévnyitó a templomban (Székelyszáldobos)

A Bardoc községhez tartozó Székelyszáldoboson, ahogy azt előzőleg közzétették a község minden falujában, a hagyományostól eltérően tegnap 10 órakor a tanév nem az iskolákban, hanem a templomokban kezdődött. 
rel="noreferrer"