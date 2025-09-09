Tegnap 9 óra előtt már benépesült a Petőfi Sándor Általános Iskola udvara és a tanintézmény előtti járda. A helyi rendőrség több munkatársa is biztosította a zökkenőmentes forgalmat, mivel sok szülő első iskolai nap személygépkocsival vitte iskolába gyermekét.
Amint azt előzetesen már bejelentették, a szokásos ünnepélyes tanévnyitó a Petőfi-iskolában is elmaradt. A tanulókat az osztálytermekben várták a tanítónők, illetve az osztályfőnökök, kivételt képeztek az előkészítős és ötödikes diákok, őket az iskola kapujában fogadták a tanítónők és az osztályfőnökök.
Balog Katalin igazgató érdeklődésünkre elmondta: az előkészítő osztályoktól a nyolcadikosokig 442 tanulóval, tizenegy tanítónővel és harmincegy tanárral kezdik a 2025/2026-os tanévet. Az igazgató azt is elárulta, hogy ilyen sok tanára eddig még soha nem volt az iskolának. A két előkészítő osztályban negyvennégyen lesznek két tanítónővel, Kovács Máriával és Vargyasi Annnamáriával. A két ötödik osztályban negyvennyolcan vannak. Új tanítónő nincs, de van új informatikatanáruk, és az addig románt tanító Román Zoica helyett, aki Ozsdolán kezdte igazgatóként az új tanévet, más romántanárt kapnak. Az óraszám-növekedésnek köszönhetően egy angol szakos tanár munka nélkül maradt, az egyik testnevelő tanáruknak pedig mindössze három órája maradt. A tanárok megvannak, de kevés köztük az olyan, akinek csak a Petőfiben van órája, sokan két vagy három iskolában tanítanak. Az iskola aligazgatója továbbra is Istók Éva tanárnő.