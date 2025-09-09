Tegnap 9 óra előtt már benépesült a Petőfi Sándor Általános Iskola udvara és a tanintézmény előtti járda. A helyi rendőrség több munkatársa is biztosította a zökkenőmentes forgalmat, mivel sok szülő első iskolai nap személygépkocsival vitte iskolába gyermekét.

Amint azt előzetesen már bejelentették, a szokásos ünnepélyes tanévnyitó a Petőfi-iskolában is elmaradt. A tanulókat az osztálytermekben várták a tanítónők, illetve az osztályfőnökök, kivételt képeztek az előkészítős és ötödikes diákok, őket az iskola kapujában fogadták a tanítónők és az osztályfőnökök.

Balog Katalin igazgató érdeklődésünkre elmondta: az előkészítő osztályoktól a nyolcadikosokig 442 tanulóval, tizenegy tanítónővel és harmincegy tanárral kezdik a 2025/2026-os tanévet. Az igazgató azt is elárulta, hogy ilyen sok tanára eddig még soha nem volt az iskolának. A két előkészítő osztályban negyvennégyen lesznek két tanítónővel, Kovács Máriával és Vargyasi Annnamáriával. A két ötödik osztályban negyven­nyolcan vannak. Új tanítónő nincs, de van új informatikatanáruk, és az addig románt tanító Román Zoica helyett, aki Ozsdolán kezdte igazgatóként az új tanévet, más romántanárt kapnak. Az óraszám-növekedésnek köszönhetően egy angol szakos tanár munka nélkül maradt, az egyik testnevelő tanáruknak pedig mindössze három órája maradt. A tanárok megvannak, de kevés köztük az olyan, akinek csak a Petőfiben van órája, sokan két vagy három iskolában tanítanak. Az iskola aligazgatója továbbra is Istók Éva tanárnő.