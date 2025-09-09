A Bardoc községhez tartozó Székelyszáldoboson, ahogy azt előzőleg közzétették a község minden falujában, a hagyományostól eltérően tegnap 10 órakor a tanév nem az iskolákban, hanem a templomokban kezdődött.

Székelyszáldoboson is ünnepi istentiszteletet, rövid ünnepi műsort tartottak a református templomban, ahol Bod Péter lelkipásztor hirdetett igét a tanévet kezdő iskolásoknak, megjelent pedagógusoknak, szülőknek. Az iskolaudvaron megszokott moraj helyett a templom csendjében beszéde egy kicsit másképp hatott: arra intette a diákokat, szülőket, hogy az istenháza is olyan hely, ahol tanulunk, egyfelől szeretetet, békességet, de ahol ráadásul hitet és áldást is kaphatunk ajándékba. „Jó nekünk itt lenni” – hangsúlyozta.

Igehirdetése után kisiskolások szavaltak, pedagógusok mondtak rövid köszöntőket, akik aztán végül a templom előtt a megszokott tanév eleji eligazításokkal, javaslatokkal is ellátták a diákokat.