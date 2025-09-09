Baróton sem volt évnyitó ünnepély

Az évnyitó hagyományos időpontjában – tegnap 9 órakor – a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum udvarán csak az iskola diákjai sorakoztak fel. A tanszemélyzet a kormányzati intézkedések ellen tiltakozott, így az ünnepélyesség minden mozzanata elmaradt.

A diákoknak Derzsi-Ráduly Kázmér iskolaigazgató magyarázta el, miért hozott ilyen drasztikus döntést a tanári kar. Mint mondotta, a pedagógusok nem tartják méltányosnak, hogy az országvezetés a tanügyön és a nyugdíjasokon akar spórolni, miközben kampányokra és más országok finanszírozására akad pénz elég. Attól tartanak, a tanügyi pénzkeret kormány általi „megcsapolása” az oktatás minőségének rovására megy: iskolák összevonásához vezet, osztályokat szüntet meg, ami miatt túlzsúfolt osztályok jönnek létre, a megemelt óraszámok miatt megtörténhet, hogy bizonyos tantárgyakat nem szakos tanárok tanítanak.

Az iskolaigazgató szóba állt az eseményen megjelent maréknyi szülővel is. Őket arról biztosította, a tanárok mindent elkövetnek, hogy az ismertetett nehézségekből a diákság minél kevesebbet érezzen meg és minden a megszokott mederben folyjon.