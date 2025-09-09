Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Sokan távol maradtak az ünnepélyes tanévkezdéstőlA tudást senki nem veheti el

2025. szeptember 9., kedd, Közélet

Iskolazászlóval vonultak ki a tizenkettedikes diákok a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum udvarára tegnap a tanévnyitó ünnepségen, ahol három előkészítő osztály kisdiákjait vezették be a végzősök. Ennek a hagyományos évkezdésnek sok helyen szárnyát szegte a tanügyi szakszervezetek költségvetési megszorítások elleni tiltakozása. Sepsiszentgyörgy több iskolájában távol maradtak a tanárok az ünnepségektől, egyes helyeken zárt körű megnyitót tartottak, illetve köszöntő vagy egyéb esemény nélkül bevonultak a diákok az üres tantermekbe. 

    Albert Levente felvételei

Ambrus-Sántha Edit, Ördögh Éva Melinda, Vasile Jakab Barna tanítók előkészítős kisdiákjai dalos kísérettel, a tizenkettedikesekkel kézen fogva vonultak be a Mikes Kelemen Elméleti Líceum udvarára. A három osztály kicsinyeit verssel, dallal köszöntötték a nagyobb diákok, majd feltűzték a Mikes-kitűzőt az iskolakezdőknek. Előkészítőtől tizenkettedikig ezerötvenketten vannak, ami jó, mert a kacagás is ezerszeressé tud válni – hangsúlyozta Incze Éva filozófia szakos tanár, az iskola új igazgatója. „Gyarapodjatok tudásban, barátságban, élményekben, találjátok meg önmagatok hangját, a pedagógusok pedig vigyázzák a jó palántát, bármilyen borús idők járnak is fölöttük” – mondotta. Az igazgató a visszatérő diákokat, a pedagógusokat és a szülőket is arra biztatta, legyen türelmük az elkövetkező időszakhoz, kitartásuk, hogy a jelenlegi helyzettől függetlenül jövő tavasszal nyíljanak ki a virágok.

Egy dolgot tehetünk: gyermekeink őrizzék meg lelkükben a kíváncsiságot, szemükben a csillagokat, pedagógusaink pedig a tudatot, a hitet, hogy jó utat választottak, hivatásuk messzebb mutat a jelen kalamajkáinál, hiszen a jövőért felelnek, a jövőt alakítják – hangsúlyozta Antal Árpád polgármester, akinek üzenetét Zsigmond József tanácstag olvasta fel. „Egy biztos, a tudást, amit az iskolában megszereztek, soha senki nem veheti el tőletek” – szögezte le a városvezető. 

 

A Mikes-iskolában ünnep volt a tanévnyitó

 

Ebben az iskolában a tanárok döntése alapján csak az elemi tagozatos diákok és pedagógusok, az ötödikes és a tizenkettedikes tanulók és tanáraik vettek részt az ünnepélyes megnyitón. A Székely Mikó Kollégiumban ennél lazább volt a megnyitó: a pedagógusok többsége az igazgatóval együtt fehér karszalagot viselt, mindannyian részt vettek az alig tizenöt perces megnyitón, de a kezdő osztály kivételével a többi tanító nem tartott tegnap foglalkozásokat a gyermekek számára. 

A Csíki negyedi Gödri Ferenc Általános Iskola, az Állomás negyedi Ady Endre Általános Iskola  és az Olt negyedi Nicolae Colan Általános Iskola a szokásokhoz híven fogadta az iskolakezdőket – tudtuk meg Sztakics Évától, Sepsiszentgyörgy alpolgármesterétől. A Szemerja negyedi Váradi József Általános Iskola a felújítási munkálatok miatt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem épületének udvarán tartotta a tanévnyitót, a Református Kollégium a vár­templomban és a belvárosi református templomban tartott istentiszteletekkel nyitotta meg a tanévet. 

Bár a megyeszékhely több iskolájában meghívottak nélkül, zárt körben szervezték meg a tanévnyitót, máshol fehér karszalaggal jelezték a pedagógusok, hogy egyetértenek a szakszervezetek követeléseivel, egyetlen háromszéki tanintézményben sem hagyták magukra a gyermekeket, minden csoport, osztályterem megtelt. A bojkottban részt vevők nem vették át a tankönyveket, nem tartottak semmilyen tevékenységet, az érintett gyermekek többségét 11 órától hazaengedték. 

