A káosz bajnokai

Amint arra sem, hogy mindeniket megússza, ráadásul nagyjából szárazon, hiszen minden egyes kezdeményezés elég csúfosan elbukott, a legjobban teljesítő esetében is a támogató szavazatok száma messze elmaradt a sikertől. A kudarc ugyanakkor nem a kezdeményezőkön múlott, a szélsőségesekből (AUR, S. O. S. Románia, POT) verbuválódott jelenlegi ellenzék mindent megtett azért, hogy úgy tűnjön: képesek megbuktatni Ilie Bolojan kormányát, illetve a tőlük megszokott módon most is keményen megdolgoztak azért, hogy minél látványosabb cirkusszal tegyék emlékezetessé kezdeményezésüket, s a világ tudomására hozzák, ők az egyetlen társaság a politikai prérin, melynek fáj az ország és a nép sorsa, mindenki más pedig korrupt, tolvaj, őrült, az állam ellensége, egy beteg és gonosz rendszer cinkosa, fenntartója, reformot mímelő csaló.

Alapos ferdítés, félrevezetés lenne azt állítani, hogy a Bolojan-kormány által a parlament elé ezúttal is felelősségvállalással beterjesztett második deficitcsökkentő jogszabálycsomag maga lenne a tökély. Kellemetlen, de attól még tény, hogy bizonyos rendelkezések ismét csak a lakosságot sújtják, várhatóan rossz hatással lesznek egyes közszolgáltatásokra, míg más intézkedések kapcsán felmerül, hogy valóban a reformot szolgálják-e, vagy csupán pótcselekvések. Az indítványokba is belefoglalt bírálatok, aggályok, kételyek tehát valahol jogosak, és az is természetes, hogy az ellenzéki alakulatok támadják az általuk károsnak ítélt kormányzati döntéseket, és adott helyzetben a kabinet megbuktatásával is megpróbálkoznak.

Az AUR–S. O. S.–POT hármas ténykedései ebből a szempontból nézve akár elfogadhatóak is lennének, csakhogy az igyekezet alól igencsak kilóg a lóláb. Ugyanis azon túl, hogy sürgősen útra tennék a jelenlegi kormányt, mindent elutasítanak, megtámadnak, kikezdenek, illetve botrányt botrányra halmoznak, a magukat a nemzet megmentőiként beállító pártok semmi érdemle­geset nem tettek le az asztalra, ami előmozdítaná az országot, és minden hangzatos fellépésük ellenére jelenleg sem kínálnak megoldásokat, alternatívát. A napnál is világosabb, hogy minden eddigi lépésük gyakorlatilag egy célt szolgált: a hatalomra kerülésüket, és ezért szinte bármire képesek. Az elmúlt pár hónapban ismételten bizonyították, hogy az ország káoszba süllyesztésétől sem riadnak vissza, és a gyűlöletkeltéstől a társadalmi elégedetlenség meglovagolásán keresztül a beláthatatlan következményekkel járó politikai válságig bármilyen eszközt szívesen bevetnek céljuk eléréséhez.

Fotó: Facebook / Alianța pentru Unirea Românilor - AUR