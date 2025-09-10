Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, testvér, rokon és jó szomszéd, a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi

id. TÓDOR ÁRPÁD

életének 84. évében rövid betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2025. szeptember

11-én 13 órai kezdettel helyezzük nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a jó barát és édesanya,

VÁNCSA ZSUZSANNA

(született 1946. július 21-én)

zenetanárnő,

zongoratanárnő,

a Vox Humana kamarakórus alapító tagja, a tanügyi

női kórus karnagya

életének 80. esztendejében 2025. szeptember 9-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunkat szeptember 11-én 13 órától kísérjük utolsó útjára a sepsiszentgyörgyi vártemplom ravatalozójából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Gyászoló fia és barátai

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon,

özv. SZÁSZ ETELKA

(szül. ALBERT)

életének 87. évében rövid betegség után elhunyt.

Temetése 2025. szeptember 11-én, csütörtökön 15 órakor lesz a köpeci ravatalozóháztól a helyi temetőben.

Részvétfogadás szerdán 17–19 óráig és a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Megemlékezés

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a vargyasi születésű sepsiszentgyörgyi

PÁL MÁRIÁRA, akit ma öt éve kísértünk utolsó útjára.

Szerettei

Fájó szívvel, de megbékülve és kegyelettel emlékezünk a gelencei születésű sepsiszentgyörgyi BABÓS LAJOS ­építészre halálának tizenkettedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Nem feledünk soha, mindig emlékezni fogunk rád, a segítőkészségedre, a jóságodra. Nyugodj békében.

Szerető gyermekei

és családjuk

Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk, / Millió szó, melyet felidézve könnyes lesz a szemünk. / Csillagnyi mosoly, melyet szereztél nekünk, / Köszönjük, hogy itt voltál velünk.

Fájó szívvel emlékezünk BÁRDOSI GYÖRGY ANDORRA, aki ma hat éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos szívű szerettei

„Ne jöjj el síromig, / Nem fekszem itt, nem alszom itt; / Ezer fúvó szélben lakom, / Gyémánt vagyok fénylő havon, / Érő kalászon nyári napfény, / Szelíd esőcske őszi estén, / Ott vagyok a reggeli csendben, / A könnyed napi sietségben, / Fejed fölött körző madár, / Csillagfény sötét éjszakán, / Nyíló virág szirma vagyok, / Néma csendben nálad lakok / A daloló madár vagyok, / S minden neked kedves dolog... / Síromnál sírva meg ne állj; / Nem vagyok ott, nincs is halál.”

Fájó szívvel emlékezünk

a ­középajtai szeretett

INCZE FERENCRE

halálának 4. évfordulóján. Elveszíteni egy szülőt, nagyszülőt, akit szerettél és aki szeretett téged, ez kettéosztja az életed: „előtte” és „utána”. Bármennyi idő telt el azóta, szeretteiben örökre megmarad a fájdalom.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kézdiszentléleki

BARTOS SIMONRA

halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Testvére, Veronka és családja

Kegyelettel és fájó szívvel

emlékezünk a komollói

id. DOMBORA ISTVÁNRA halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

