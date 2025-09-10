Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, testvér, rokon és jó szomszéd, a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi
id. TÓDOR ÁRPÁD
életének 84. évében rövid betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2025. szeptember
11-én 13 órai kezdettel helyezzük nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Gyászoló családja
1120386
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a jó barát és édesanya,
VÁNCSA ZSUZSANNA
(született 1946. július 21-én)
zenetanárnő,
zongoratanárnő,
a Vox Humana kamarakórus alapító tagja, a tanügyi
női kórus karnagya
életének 80. esztendejében 2025. szeptember 9-én visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunkat szeptember 11-én 13 órától kísérjük utolsó útjára a sepsiszentgyörgyi vártemplom ravatalozójából.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Gyászoló fia és barátai
5209/b
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon,
özv. SZÁSZ ETELKA
(szül. ALBERT)
életének 87. évében rövid betegség után elhunyt.
Temetése 2025. szeptember 11-én, csütörtökön 15 órakor lesz a köpeci ravatalozóháztól a helyi temetőben.
Részvétfogadás szerdán 17–19 óráig és a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335353
Megemlékezés
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a vargyasi születésű sepsiszentgyörgyi
PÁL MÁRIÁRA, akit ma öt éve kísértünk utolsó útjára.
Szerettei
1120385
Fájó szívvel, de megbékülve és kegyelettel emlékezünk a gelencei születésű sepsiszentgyörgyi BABÓS LAJOS építészre halálának tizenkettedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Nem feledünk soha, mindig emlékezni fogunk rád, a segítőkészségedre, a jóságodra. Nyugodj békében.
Szerető gyermekei
és családjuk
du.
Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk, / Millió szó, melyet felidézve könnyes lesz a szemünk. / Csillagnyi mosoly, melyet szereztél nekünk, / Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Fájó szívvel emlékezünk BÁRDOSI GYÖRGY ANDORRA, aki ma hat éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos szívű szerettei
1120369
„Ne jöjj el síromig, / Nem fekszem itt, nem alszom itt; / Ezer fúvó szélben lakom, / Gyémánt vagyok fénylő havon, / Érő kalászon nyári napfény, / Szelíd esőcske őszi estén, / Ott vagyok a reggeli csendben, / A könnyed napi sietségben, / Fejed fölött körző madár, / Csillagfény sötét éjszakán, / Nyíló virág szirma vagyok, / Néma csendben nálad lakok / A daloló madár vagyok, / S minden neked kedves dolog... / Síromnál sírva meg ne állj; / Nem vagyok ott, nincs is halál.”
(Mary Elizabeth Frye)
Fájó szívvel emlékezünk
a középajtai szeretett
INCZE FERENCRE
halálának 4. évfordulóján. Elveszíteni egy szülőt, nagyszülőt, akit szerettél és aki szeretett téged, ez kettéosztja az életed: „előtte” és „utána”. Bármennyi idő telt el azóta, szeretteiben örökre megmarad a fájdalom.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335322
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kézdiszentléleki
BARTOS SIMONRA
halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Testvére, Veronka és családja
4335348
Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk a komollói
id. DOMBORA ISTVÁNRA halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335351