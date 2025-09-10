Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Röviden
SERES ANDRÁS VARRÓKÖR. Ma 17 órától Zelenák József esperes megnyitja a Seres András Varrókör kiállítását. Közreműködik a japán folkegyüttes, amely Medve muzsikusok című koncertjét adja elő. 

    Fotó: Solymosi-Incze Enikő (archív)

ÁRAMSZÜNET. Ojtozban mától szombatig 8–16 óráig, Sepsibükszádon 11-én, csütörtökön 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE­KLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.L

OMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Uzonban. Honlap: tega.ro.

BIKE PIKNIK. Szeptember 13-án, szombaton egész napos közösségi eseményre várják a kerékpározás, a mozgás és a természet szerelmeseit a Borvíz utcai Fish Garden rendezvényközpontba.

 

Ötven iskola kaphat kedvezményes Matekre fel! bérletet

Az idén indult, magyar nyelvű matematikaoktatási platform ötven iskolának kínál fel intézményi szintű bérletet kedvezményes áron. A lehetőséget azok a magyar tannyelvű általános iskolák vagy tagozatok igényelhetik, amelyek az idei képességvizsgán szerényebben szerepeltek matematikából. A támogatói program célja, hogy segítse a lemaradó diákokat, egy plusz lehetőséget kínáljon a kevésbé szerencséseknek. A programban 2300 általános iskolás, köztük 600 nyolcadikos juthat hozzá jelképes összegért a digitális oktatóanyaghoz. A platformon a diákok megtalálják a teljes 5–8. osztályos matematika tananyagot, illetve feladatokat és teszteket oldhatnak meg interaktív módon. A három hónapos próbaidőszakban 425 matektanár, 5630 magyar diák és 480 szülő vagy érdeklődő próbálta ki a felületet. A működtetők szerint azok a diákok, akik aktívan és céltudatosan használták a rendszert, átlagosan 0,68 ponttal javították a matematika képességvizsga-jegyüket a márciusi próbavizsgához képest. A hatástanulmány szerint a diákok 81 százaléka hasznosnak találta a platformot. Leginkább azt értékelték, hogy azonnali visszajelzést kaptak a feladatok megoldása után, célzottan gyakorolhatták a hiányosságaikat, a saját tempójukban haladhattak, valamint megtekinthették a tesztfeladatok részletes megoldási lépéseit. A kedvezményes bérletek a matekrefel.ro honlapon igényelhetőek.

 

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Fire Flow című tűzzsonglőr-előadását (r: Andrei Oțetaru) 12-én, pénteken játssza a főtéren.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Megkezdődött a jegy- és bérletárusítás a Tamási Áron Színház előadásaira a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon. A bemutatóra szóló jegyek ára 60 lejre, a standard jegyek ára (előadástól függően) 50, illetve 40 lejre, a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló kedvezményes jegyek ára 30, illetve 25 lejre, a csoportos diákjegyek ára 25, illetve 20 lejre, a szakmai jegyek ára 20 lejre módosul. A nagycsaládos jegyek is drágulnak 5 lejjel, ezentúl 15 lejbe kerülnek. ♦ Az ajándékutalványok ára továbbra is 120 és 240 lej, ezeket és a mecénásbérleteket csak személyesen lehet megvásárolni a központi jegyirodában. ♦ Az új évadra szóló mecénásbérlet 800 lejbe kerül, két bérlet ára pedig kedvezményesen 1500 lej. A mecénásbérletekkel kapcsolatosan a 0726 083 338-as telefonszámon lehet érdeklődni.

 

Zene

OPERA-ELŐADÁS PARAJDON. A Magyar Állami Operaház ingyenes, magyar nyelvű produkcióját, Donizetti A csengő című vígoperáját lehet megtekinteni szeptember 13-án, szombaton Parajdon a Gördülő Opera turné záró előadásaként. Az eseményre a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet ingyenes buszjáratot biztosít sepsiszentgyörgyi indulással, csíkszeredai megállóval. Érdeklődni a 0758 965 399-es és a 0741 020 011-es telefonon lehet.

 

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól A hupikék törpikék (magyarul beszélő) és románul beszélő, 18.15-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 18.15-től Bocs, kicsim (román feliratos), 20.15-től F1 (magyarul beszélő) és Többesélyes szerelem (román feliratos).

 

Tánc

NÉPTÁNCOKTATÁS FELNŐTTEKNEK. Felnőtteknek szóló alapfokú néptánctanfolyam indult sóvidéki táncokkal Sepsiszentgyörgyön a vártemplom közösségi házában (Vár utca 1. szám). Oktatók: Kiss Adorján és Lukács Réka. Az első alkalmak a társaság kialakulását célozzák ezért a jelentkezés folyamatos. Érdeklődni Kiss Adorjánnál lehet a 0740 774 675-ös telefonszámon.

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Megkezdődtek a Napszentület című előadás próbái. A tánckar és a zenekar közösen dolgozik Juhász Zsolt rendező-koreográfussal, Farkas Tamás koreográfussal, ifj. Csoóri Sándor zeneszerzővel és Furik Rita jelmeztervezővel, hogy szeptember 18-án különleges pillanatokkal találkozhasson a közönség. Főbb szerepekben: Élet/halál angyal: Márton Csaba/Pável Hunor Mihály; férfi: Fülöp Zoltán József/Drimba Máté.

 

Animációs filmeket várnak

Szeptember 26–28. között a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara második alkalommal szervezi meg az Animates animációs fesztivált. Két kategóriában várják versenybe a rövid animációs filmeket: A. Szabadon értelmezhető téma: dialógus; B. Diákfilmek, vizsgafilmek, diplomafilmek. A versenyre bármilyen animációs technikával készült rövidfilmmel lehet nevezni: kézzel vagy számítógépen rajzolt, kollázs, fényképezett stop-motion vagy más tetszőlegesen választott animációs technika is elfogadott. A fődíj minden kategóriában egy iPad10, a pályázók pedig ingyenesen részt vehetnek az Animates fesztiválon. A rendezvény – verseny és seregszemle – célja, hogy összekapcsolja egymással az európai animációs iskolákat és az animáció kedvelőit különös tekintettel a magyarországi és romániai animációs iskolákra. Beküldési határidő: szeptember 14.; a film hossza: 30–180 másodperc a dialógus kategória esetében (A); 60–360 másodperc a diákfilmek esetében (B).

 

Hitvilág

ISTENNEL A GYERMEKNEVELÉSBEN. A Szülők iskolája program keretében Ilyés Zsolt plébános Istennel a gyermeknevelésben címmel tart előadást pénteken este 7 órától a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia Márton Áron-termében.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30-tól 12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház épületében.

 

Ifjúsági csere

17–32 év közötti fiatalok jelentkezését várja a Zöld Nap Egyesület, akik az Eger melletti Felsőtárkányban részt vennének a Pla.net MI lesz velünk? címmel induló ifjúsági csereprogramban. A program Erasmus+ résztámogatással valósul meg október 11–19. között egri, felvidéki és székelyföldi fiatalokkal. A projekt különösen azokra az ifjakra össz­pontosít, akik a digitális világban nőnek fel, és használják a mindennapokban a mesterséges intelligenciát (MI). A mesterséges intelligencia fogalmáról egyre többet hallunk, sokan a jövő meghatározó technológiájának mondják. De mit jelent pontosan és hogyan befolyásolja a mindennapi életünket? Bővebben a zoldnap.info-n.

 

Ügyelet
Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár (0267 351 057) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator gyógyszertár (0267 362 961) tart nyitva.

