A sepsiszentgyörgyi Fitness Tribe Egyesület szombaton és vasárnap rendezte meg a SUGÁS24H kerékpáros kihívás ötödik kiadását, amelyen a résztvevők 24 óra alatt 4984,1 kilométert tekertek. Idén huszonnyolc kéttagú csapat tette próbára magát, amelyek 506 alkalommal teljesítették az Erzsébet-forrás és a Csaba-forrás közötti távot.

A megmérettetés ötödik kiírására három női, öt vegyes és húsz férfi alakulat nevezett – köztük először határon túli, magyarországi indulók –, akik 24 óra alatt összesen 506 alkalommal teljesítették az Erzsébet-forrás és Csaba-forrás közötti útvonalat, amely így a végelszámolásnál 4984,1 kilométert és 117 392 méter szintkülönbséget jelentett. A szervezők közölték, a legidősebb kerékpáros 64 éves volt, azonban fiatal versenyzők is szép számban beiratkoztak, ami alátámasztja a rendezvény sokszínűségét és befogadó jellegét. A Fitness Tribe Egyesület szerint a SUGÁS24H mára kiforrott eseménnyé vált, amelyet a rajthoz álló nők és férfiak pozitív visszajelzései is megerősítettek.

A férfiak mezőnyében 36 körrel a CRAZY TEAM győzött, amely 354,6 kilométerrel és 8352 méter szintkülönbséggel zárt. A második helyen az AVANTI 74 végzett (34 kör, 334,9 km és 7888 m szintkülönbség), illetve a dobogó harmadik fokára a Sebes Veteránok_92 állhatott fel (32 kör, 315,2 km és 7424 m szintkülönbség). A vegyes kategóriában tavalyhoz hasonlóan idén is a Ride Wide bizonyult a legjobbnak, ezúttal 17 körrel, 167,45 kilométerrel és 3944 méter szintkülönbséggel, a második az Interstellar (15 kör, 167,45 km, 3944 méter szintkülönbség), a harmadik pedig az Ütődöttek (14 kör, 137,9 km, 3248 m szintkülönbség) lett. 2025-ben három női együttes tette próbára magát a kihíváson, közülük a legtermékenyebbnek a plusz 1 kör nevű gárda mutatkozott, amely 24 kört, 236,4 kilométert és 5568 méter szintkülönbséget teljesített. Mögötte a DOUBLE EVEREST (14 kör, 137,9 km és 3248 m szintkülönbség) a második, míg a Girl Just Wanna Have Fun (5 kör, 49,25 km és 1160 m szintkülönbség) a harmadik volt.

„A célunk, hogy a SUGÁS24H a jövőben ne csak egy sportesemény legyen, hanem egy igazi közösségi fesztivál. Folyamatosan új ötleteken dolgozunk, hogy minden évben pluszt nyújtsunk nemcsak a versenyzőknek, hanem a kilátogatóknak és szurkolóknak egyaránt” – nyilatkozta Lászlóffy Loránd, az esemény ötletgazdája, a Fitness Tribe Egyesület elnöke. A jubileumi, ötödik kiadás minden szempontból biztonságban zajlott, és a résztvevők ismét bebizonyították: ez a kihívás nemcsak az állóképességről, hanem a közösségről, az élményről és a természet szeretetéről is szól.