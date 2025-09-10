A megyeszékhelyi Sepsi-SIC kiválósága, Cătălina Axente az első helyen zárta a 2025-ös strandbirkózó országos bajnokságot, amelyet az elmúlt hétvégén tartottak meg Costinești-en. Az U17-es, az U20-as és a felnőtt korosztály számára kiírt viadalon egyedül a sepsiszentgyörgyi klub sportolója képviselte Háromszéket.

Az elmúlt hétvégén a román tengerparton rendezték meg az U17-es, az U20-as és a felnőtt korosztály számára kiírt strandbirkózó országos bajnokságot, amelyen egyedül a megyeszékhelyi Sepsi-SIC kiválósága, Cătălina Axente képviselte Háromszéket. A felnőttek mezőnyének +70 kilogrammos súlycsoportjában érdekelt Axente remek teljesítménnyel rukkolt elő Costinești-en, és megnyerte mind az öt mérkőzését, így a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. A sepsiszentgyörgyi klub sportolója kategóriája döntőjében a Szörényvári VSK színeiben induló Larisa Maria Nițu ellen győzött.

Edzője, Mátéfi Árpád érdeklődésünkre elmondta, hogy Cătălina következő versenye várhatóan a novemberi Román Kupa és az országos bajnokság lesz, hiszen a szombaton rajtoló zágrábi birkózó-világbajnokságon még kérdéses az indulása. Sérülés miatt a horvátországi versenyen nem indul a zöld-fehérek másik kiváló sportolója, a kétszeres olimpikon Incze Kriszta.

A +70 kilogrammos súlycsoport végeredménye: 1. Cătălina Axente (Sepsi-SIC), 2. Larisa Maria Nițu (Szörényvári VSK), 3. Georgiana Andrieș (Onești-i VSK). (tibodi)