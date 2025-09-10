Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

StrandbirkózásNem talált legyőzőre az országos bajnokságon

2025. szeptember 10., szerda, Sport

A megyeszékhelyi Sepsi-SIC kiválósága, Cătălina Axente az első helyen zárta a 2025-ös strandbirkózó országos bajnokságot, amelyet az elmúlt hétvégén tartottak meg Costinești-en. Az U17-es, az U20-as és a felnőtt korosztály számára kiírt viadalon egyedül a sepsiszentgyörgyi klub sportolója képviselte Háromszéket.

  • Axente a dobogó legmagasabb fokán. Fotó: Facebook / Federatia Romana de Lupte
    Axente a dobogó legmagasabb fokán. Fotó: Facebook / Federatia Romana de Lupte

Az elmúlt hétvégén a román tengerparton rendezték meg az U17-es, az U20-as és a felnőtt korosztály számára kiírt strandbirkózó országos bajnokságot, amelyen egyedül a megyeszékhelyi Sepsi-SIC kiválósága, Cătălina Axente képviselte Háromszéket. A felnőttek mezőnyének +70 kilogrammos súlycsoportjában érdekelt Axente remek teljesítménnyel rukkolt elő Costinești-en, és megnyerte mind az öt mérkőzését, így a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. A sepsiszentgyörgyi klub sportolója kategóriája döntőjében a Szörényvári VSK színeiben induló Larisa Maria Nițu ellen győzött.

Edzője, Mátéfi Árpád érdeklődésünkre elmondta, hogy Cătălina következő versenye várhatóan a novemberi Román Kupa és az országos bajnokság lesz, hiszen a szombaton rajtoló zágrábi birkózó-világbajnokságon még kérdéses az indulása. Sérülés miatt a horvátországi versenyen nem indul a zöld-fehérek másik kiváló sportolója, a kétszeres olimpikon Incze Kriszta.

A +70 kilogrammos súlycsoport végeredménye: 1. Cătălina Axente (Sepsi-SIC), 2. Larisa Maria Nițu (Szörényvári VSK), 3. Georgiana Andrieș (Onești-i VSK). (tibodi)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-10 08:00 Cikk megjelenítése: 99 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 280
szavazógép
2025-09-10: Sport - Miska Brigitta:

Huszonnyolc csapat közel 5000 kilométert tekert (Kerékpározás)

A sepsiszentgyörgyi Fitness Tribe Egyesület szombaton és vasárnap rendezte meg a SUGÁS24H kerékpáros kihívás ötödik kiadását, amelyen a résztvevők 24 óra alatt 4984,1 kilométert tekertek. Idén huszonnyolc kéttagú csapat tette próbára magát, amelyek 506 alkalommal teljesítették az Erzsébet-forrás és a Csaba-forrás közötti távot.
2025-09-10: Sport - :

Két verseny, három dobogós helyezés (Testépítés)

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a sepsiszentgyörgyi Cristian Ștefan és Jankó Attila a múlt hétvégén Brassóban, ahol a testépítő Román Kupa mellett a nemzetközi Dracula Fitness Show-ra is sor került. Ștefan ezüstérmet szerzett a kupaviadalon, míg Jankó több külföldi sportolót is maga mögé utasítva két kategóriában is az első helyen végzett az utóbbi megmérettetésen.
rel="noreferrer"