Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a sepsiszentgyörgyi Cristian Ștefan és Jankó Attila a múlt hétvégén Brassóban, ahol a testépítő Román Kupa mellett a nemzetközi Dracula Fitness Show-ra is sor került. Ștefan ezüstérmet szerzett a kupaviadalon, míg Jankó több külföldi sportolót is maga mögé utasítva két kategóriában is az első helyen végzett az utóbbi megmérettetésen.

Az elmúlt hétvégén népes mezőny gyűlt össze Brassóban, hogy a testépítő Román Kupán mérje össze felkészültségét. A versenyen a Bukaresti Champions Gym színeiben ott volt a sepsiszentgyörgyi Cristian Ștefan is, aki a 40–49 évesek men’s physique kategóriájában állt rajthoz. A 49 éves testépítő ezúttal is remek formát mutatott, és végül ezüstéremmel zárta a kupaviadalt. „Nagyon elégedett vagyok az eredményemmel, hiszen erős ellenfelekkel kerültem szembe, köztük több román válogatott versenyzővel is. Legközelebb tavasszal, az országos bajnokságon versenyzem, és bízom benne, hogy bekerülhetek a nemzeti csapatba, amellyel részt vehetnék a jövő évi Balkán-bajnokságon” – mondta Cristian Ștefan.

A Román Kupa mellett Brassó adott otthont a nemzetközi Dracula Fitness Show első kiírásának is, ezen Jankó Attila tette le névjegyét. A Sepsiszentgyörgyi 7% Fitness Klub sportolója előbb megnyerte a men’s physique 173 cm alatti kategóriát, majd a 173 cm alatti, a 179 centiméterig, illetve a 179 cm fölötti versenyszámot is magában foglaló nyílt viadalon is diadalmaskodott. Kiemelkedő teljesítményét a szervezők IFBB Pro Carddal jutalmazták. „Az idei év célja az volt, hogy megszerezzek egy ilyen pro kártyát, amely feljogosít arra, hogy a közeljövőben profi versenyeken indulhassak. Erre legkorábban 2027-ben kerülhet sor, mivel a profi szinthez még több izomtömegre lesz szükségem, így a folytatásban komoly hangsúlyt kell fektetnem az izomtömeg-növelésre” – nyilatkozta a személyi edzőként is tevékenykedő 29 éves versenyző.

Testépítő Román Kupa (senior+ men’s physique, 40–49 év): 1. Adrian Iacob Lungu (Brassói Olympia Pro Gym), 2. Cristian Ștefan (Bukaresti Champions Gym), 3. Emilian Știrbu (Power Gym Vaslui). (tif)