A sepiszentgyörgyi Sport-All Sport Club karateszakosztálya augusztus 1-jén kezdte a felkészülést az őszi idényre. A háromszéki sportolók bejárós edzőtáborral indítottak, majd az MTK Budapest szervezésében a hagyományos gyomaendrődi alapozótáborban töltöttek egy hetet. Ezt követően Kovászna megye legmagasabban fekvő településén a Kommandó Camp szolgált otthonául az I am Karateka elnevezésű tábornak.

A The Camp nevet viselő nemzetközi alapozótábornak augusztus 13. és 19. között Gyomaendrőd adott otthont. Az alföldi városban rendezett eseményen 102 résztvevővel zajlott a hangolódás, ráadásul lengyel és romániai versenyzők is emelték a színvonalat. Az immár hagyományos I am Karateka magaslati edzőtábort Kommandón rendezték. Az idei tábor különlegessége, hogy a Sport-All Sport Club és az MTK Budapest kezdeményezésére más kiemelkedő magyarországi klubok sportolói és edzői is csatlakoztak, hogy együtt, egymást segítve készüljenek a következő idény kihívásaira.

A sepsiszentgyörgyi karatésok augusztus 25. és 29. között az Újpesti Torna Egylet és a Dunaharaszti MTK csapatának versenyzőivel és trénereivel kiegészülve hangolódtak. Az edzéseket Che­ritah Laura, Hecker Balázs (UTE), Kelemen Bendegúz (DMTK), valamint Baranyi Zsófia és Vass Hunor (Sport-All Sport Club és MTK) vezette. A magaslati körülmények és az intenzív közös munka kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a sportolók élesítsék formájukat, valamint egy célért küzdve erősítsék a magyar karateközösséget.

„Amikor félretesszük a klubszínek közötti különbségeket, a sport igazi értéke mutatkozik meg. Együtt dolgozva, egymást segítve mindenki ugyanazért a célért adott bele mindent, hogy jobb sportolóvá váljon. Szeptember 1. és 5. között a fiatalabb, utánpótlás-korosztály töltötte edzőtáborát Kommandón Baranyi Zsófia és Virág András irányításával. Számukra ez a tábor az első komolyabb sportélményt is jelentette, amely hosszú távon meghatározó lehet sportolói pályafutásukban. Az elvégzett munka remek alapot biztosít a közelgő kvalifikációs időszakra, ahol a sportolók számára a februári korosztályos Európa-bajnokság jelenti majd a legnagyobb kihívást” – mondta Vass Hunor edző. (miska)