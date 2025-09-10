Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Sült paprikás vineteMit készítsünk ma?

Hozzávalók: 2–3 közepes vinete, 4 kápia paprika, 1 kötés zöldhagyma (4 szál), 1 tojássárgája, 1 kiskanál mustár, 1,5 dl olaj, só.

Elkészítése. A vinetét és a paprikát szénen vagy grillrácson megsütjük, majd mindkettőnek lehúzzuk a héját. A megpucolt vinetét lapítóra tesszük és hagyjuk, hogy a leve lecsepegjen, a paprikák magházát eltávolítjuk, és felhasználásig félretesszük. A levétől lecsepegtetett vinetét fakéssel pépesre zúzzuk, keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a tojássárgáját és a mustárt, sózzuk, majd folyamatosan kavarva lassan hozzácsurgatjuk az olajat. A megpucolt kápia paprikát apró kockára, a zöldhagymát karikára vágjuk, majd hozzáadjuk a habosra kavart vinetéhez és összeforgatjuk. Friss kenyérrel és idényzöldséggel tálaljuk. Kitűnő reggelire vagy vacsorára, de hidegtálon is megállja a helyét.

Mennyiség: 6 személy

Elkészítési idő: 1 óra

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

