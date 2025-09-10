A nap fotója

Következő írásunk

Idén júliusban Romániában az inflációs ráta 7,84 százalék volt, ami júniushoz képest csaknem 2,2 százalékpontos emelkedést jelent. Ez az emelkedés nagyrészt hangulati, hiszen a deficitcsökkentő intézkedések első csomagja csak augusztustól érezteti közvetlen hatását. Így augusztusban az infláció tovább fog emelkedni, a kérdés csak az, hogy átlépi-e a 10 százlékos határt. További pénzromlásra lehet számítani egyéb áremelkedések, elsősorban az energiahordozók plusz adóterhei révén is. A cursdeguvernare elemzéséből az derül ki, hogy mindez csakis az államnak kedvez.