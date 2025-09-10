Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2025. szeptember 10., szerda
  Első nap az iskolában. Albert Levente felvétele
    Első nap az iskolában. Albert Levente felvétele
Szabadidő

Mit készítsünk ma? (Sült paprikás vinete)

Hozzávalók: 2–3 közepes vinete, 4 kápia paprika, 1 kötés zöldhagyma (4 szál), 1 tojássárgája, 1 kiskanál mustár, 1,5 dl olaj, só.
Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Ki nyer és ki veszít? (Infláció)

Idén júliusban Romániában az inflációs ráta 7,84 százalék volt, ami júniushoz képest csaknem 2,2 százalékpontos emelkedést jelent. Ez az emelkedés nagyrészt hangulati, hiszen a deficitcsökkentő intézkedések első csomagja csak augusztustól érezteti közvetlen hatását. Így augusztusban az infláció tovább fog emelkedni, a kérdés csak az, hogy átlépi-e a 10 százlékos határt. További pénzromlásra lehet számítani egyéb áremelkedések, elsősorban az energiahordozók plusz adóterhei révén is. A cursdeguvernare elemzéséből az derül ki, hogy mindez csakis az államnak kedvez. 
