A nap fotója

Idén júliusban Romániában az inflációs ráta 7,84 százalék volt, ami júniushoz képest csaknem 2,2 százalékpontos emelkedést jelent. Ez az emelkedés nagyrészt hangulati, hiszen a deficitcsökkentő intézkedések első csomagja csak augusztustól érezteti közvetlen hatását. Így augusztusban az infláció tovább fog emelkedni, a kérdés csak az, hogy átlépi-e a 10 százlékos határt. További pénzromlásra lehet számítani egyéb áremelkedések, elsősorban az energiahordozók plusz adóterhei révén is. A cursdeguvernare elemzéséből az derül ki, hogy mindez csakis az államnak kedvez.