Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött az Őrkői Nappali Foglalkoztató Központ, ahol augusztus vége a mágia jegyében zajlott. Tudták, hogy létezik olyan varázserő, amit minden gyerek birtokol, csak épp nem vesz észre? A sepsiszentgyörgyi központ munkatársai és az oda látogató gyerekek közül húszan két héten át egy táborban az után nyomoztak, hogy melyek ezek a láthatatlan, mégis valós szuperképességek és láss csodát, meg is találták őket.

Augusztus utolsó két hetében az Őrkői Nappali Foglalkoztató Központ egy különleges tematikus nappali tábor helyszíne volt, ahol a központ munkatársai és az oda látogató gyerekek együtt indultak felfedezőútra, hogy a bennük rejlő varázserők nyomára bukkanjanak. Az első héten a legkisebbek (0–4. osztályosok), a második héten pedig a nagyobb, 5–8. osztályos gyermekek vették birtokukba a központot. Az őrkői gyermekek játékos feladatokon keresztül tapasztalhatták meg, hogy mennyi szuperképességet hordoznak magukban, még ha ezek elsőre hétköznapinak is tűnnek.

A Gyulafehérvári Caritas háromszéki szervezetének rendezésében megtartott tábor a Hétköznapi varázserőink címet kapta, mert a segélyszervezetnél hisznek abban, hogy az olyan képességek, mint az együttérzés, a kreativitás, a figyelem vagy az alkalmazkodási készség legalább olyan fontosak, mint bármely varázslat. Mindkét hét egy közös varázsszer­ződéssel indult: minden részt vevő gyerek lenyomta a festékes tenyerét a varázserőfalra annál az erőnél, amit leginkább magáénak szeretett volna tudni. Ezek között volt például a Macskaszemek, a Szeretetlöket, a Barátság Pajzs, a Nagy Ész, a Kreatív Mágia, az Akadályugrás és még sok más. „Amikor kitaláltam a tevékenységet, az volt bennem, hogy a gyerekek nagyon szeretik a meséket, a varázslatot, és nem utolsósorban azokat a szereplőket, akiknek valamilyen szupererejük van. Ekkor ötlött fel bennem, hogy milyen kár, hogy a saját szupererejüket nem látják. Egy picit az volt a tábor célja, hogy olyan biztonságos és kellően varázslatos keretet teremtsek a gyerekeknek, ahol tudatosíthatják és értékelhetik a saját képességeiket – mondta érdeklődésünkre Gere-Imets Paméla, a központ pszichológusa. A szakember hozzátette: a gyerekekkel azt is körüljárták, hogy mit jelent a varázslat, és milyenek lehetnek a varázslények.

A tábor résztvevői minden nap alkottak valamit, amivel fejleszthették a kreatív mágiájukat. Készült például Én mint varázslény-vászonkép, Vágyaim üvegcséje, álomfogó, varázsgömb, amelyben az ideális világukat képzelték el, és még sok más különlegesség. „A tevékenységeket úgy állítottuk össze, hogy mindenre jusson idő. A napot reggeli tornával kezdtük, mindig volt valamilyen játék és mese, amelyek egy-egy képességet fejlesztettek. A kézműves-foglalkozások is fontos szerepet kaptak, de minden nap helyet kapott a szabadjáték és a szünet is, mert az autonómiát, a függetlenséget nagyon fontos szupererőnek tartom” – mondta Gere-Imets Paméla.

A táborozók sokat meséltek, játszottak, beszélgettek, és minden nap más-más varázserő köré szerveződtek a tevékenységek, hogy a gyerekek felismerjék, mennyi érték lakozik bennük. A hét végén mindenki megkapta a saját Hétköznapi Varázsengedélyét, amely felsorolta az erősségeit, valamint egy olyan képességet is, amit még lehet fejleszteni. „A tábort három csodás önkéntes kísérte végig, akik nélkül mindez nem jöhetett volna létre, ezért hálás köszönet nekik! Továbbá minden táborozónak is köszönöm ezt a varázslatos két hetet, és remélem, hogy a gyerekek hazavitték magukkal azt a felismerést, hogy már most is rendelkeznek minden fontos varázserővel, amire csak szükségük lehet” – összegezte a történteket a pszichológus.