21. évadát kezdi az M Studio

Az M Studio Mozgásszínház társulata szeretettel várja a 2025/2026-os új évadban is az érdeklődő közönséget, a társulat programkínálatában két új bemutató mellett nemzetközi együttműködésekből születő kezdeményezések eredményei is megtalálhatóak, amint azt már megszokhatták a nézők. A társulat továbbra is elkötelezett a kortárs tánc népszerűsítése iránt, helyi és nemzetközi szinten egyaránt.

Az M Studio a Tamási Áron Színház égisze alatt működik, tevékenységét Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala mellett az Európai Unió, a Romániai Nemzeti Kulturális Alap (AFCN), a Bethlen Gábor Alap és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatja ebben az évadban is.



Új bemutatók és repertoár

A társulat két új előadást készít az évad során. Október 7-én és 8-án mutatják be a Gemza Péter vezetésével készülő Meditáció a szépségről című produkciót. Gemza Péter rendező, koreográfus és táncoktató, a debreceni Csokonai Színház korábbi igazgatója Párizsban a Centre National de la Danse-ban, valamint a Clermont Ferrand-i Blaise Pascal Egyetemen végezte tanulmányait. Hosszú idő után tér vissza ismét az M Studio társulatához, legutóbb 2012-ben a Mint a fagyöngy című előadást rendezte, amely nagy sikernek örvendett a sepsiszentgyörgyi közönség körében.

Az évad második bemutatója a Lift2 címet viseli, koreográfusa Fehér Ferenc, és a 2018-as Lift folytatása lesz, bemutatójára február folyamán kerül sor.

Az új produkciók mellett a közönség ismét találkozhat a társulat korábban készült népszerűbb elő­adásaival: a Dirty dancing, a Fire flow, a Vadnyom, a Six out of Seven, a Lift, a Pappa mia, a romeo@julia.com és A lecke című előadások is műsoron maradnak az évad során.

A szeptemberi hónap a Fire flow tűzzsonglőr-produkcióval veszi kezdetét szeptember 12-én 20 órától Sepsiszentgyörgy főterén, utána pedig a Dirty dancing című produkció lesz látható szeptember 30-án 19 órától.

Fotó: Toró Attila

Nemzetközi projektek és vendégjátékok

Az M Studio két nagyszabású európai projektben is aktívan részt vesz az idei évadban, ezek a Beyond Front és a dancEUA Contemporary Resilience nevű kezdeményezések.

A Beyond Front@: Bridging pe­riphery projekt célja, hogy hidat képezzen a periférikus európai táncszcénák között, elősegítve a nemzetközi koprodukciókat és a művészek mobilitását. A projekt a Creative Europe 2023–2026 keretprogramon belül zajlik. Ennek égisze alatt lesz látható Sepsiszentgyörgyön október 16-án a budapesti Közép-Európa Táncszínház vendégjátéka, A négy évszak, a horvát származású Maciej Kuźmiński koreográfiája. November 22-én a Nowhere Like Here előadás is látható lesz Sepsiszentgyörgyön: az elő­adás Francesco Scavetta koreográfus alkotása, amelyet szeptember 12-én mutatnak be a svédországi Tanumshede városban, a Vytlicke Kortárs Művészeti Központban. Az előadásban a partnerországok hat táncművésze mutatkozik be Romániából, Magyarországról, Horvátországból, Szlovéniából, Lengyelországból, illetve Svédországból. Az előadást minden partnerországban bemutatják.

A nevezett projekt keretében jött létre az M Studio Dirty dancing című előadása is, amelynek kettős bemutatójára Krakkóban és Sepsiszentgyörgyön júniusban került sor. Az előadás az új évadban európai turnéra indul: novemberben Szlovéniában (Ljubljana) és Magyarországon (Budapest), tavasszal pedig Svédországban (Tanumshede) és Horvátországban (Zágráb) is bemutatják.

Ugyancsak a Beyond Front@: Bridging Periphery program részeként szervezik meg 2026 februárjában az újabb, immár a harmadik Dance Communication Lab – DCL nevű műhelyfoglalkozást, amely egy szakmai workshop-sorozat hivatásos táncosok számára.

Fotó: Toró Attila

Az M Studio ugyancsak partnerként vesz részt egy másik európai projektben is: a dancEUA Contemporary Resilience – Reinventing Dance in Ukraine egy olyan nemzetközi kooperációs programsorozat, amelynek elsődleges célja a kortárs ukrán táncszcéna felpezsdítése és támogatása, illetve ukrán táncművészek bekapcsolása az európai táncéletbe.

A projekt során november 25. és 30. között az M Studio szervezi a Management Fusion workshopot, amely tíz résztvevőt fogad Ukrajnából, Romániából, Horvátországból és Svédországból. A workshopot olyan nemzetközileg elismert szakemberek vezetik, mint Mirna Zagar, Miki Braniște és Simona Deaconescu. A Sepsiszentgyörgyön létrejövő workshop egy tízalkalmas online mesterkurzus-sorozattal folytatódik 2026 januárja és júniusa között.

2026. június 19–21. között egy háromnapos ukrán kortárs táncfesztiválnak is otthont ad Sepsiszentgyörgy, amelynek célja, hogy nemzetközi bemutatkozási lehetőséget teremtsen az ukrán táncművészek számára. A fesztivál az ukrán partnerszervezet, a UA Contemporary Dance Platform tanulmányútjával is kiegészül, amelynek fókuszában a háború alatti és utáni fejlődést támogató szervezeti stratégiák állnak.

Az M Studio itthoni előadásaira jegyeket továbbra is a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában, valamint online a www.biletmaster.ro oldalon lehet vásárolni. (nbs)